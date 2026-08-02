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TORNEO CLAUSURA

Los hinchas de Boca estallaron contra un titular ante Newell’s: “Es una máquina de decidir mal”

El Xeneize rescató un empate en Rosario a pesar de otro bajo rendimiento y, en las redes sociales, llovieron críticas para uno de los referentes.

Merentiel, delantero de Boca.
© GettyMerentiel, delantero de Boca.

En el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, Newell’s Old Boys y Boca Juniors se repartieron los puntos al igualar por 2-2 en el marco de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Santiago Ascacíbar y Alan Velasco fueron los autores de los goles para el conjunto visitante.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena mostró un bajón importante en cuanto a rendimiento en la segunda parte. En redes sociales, los hinchas de Boca volvieron a quejarse por el nivel del equipo y gran parte de las críticas cayeron sobre Miguel Merentiel.

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El delantero uruguayo volvió a ser titular en el club de la Ribera, nuevamente como centrodelantero y la principal referencia en el ataque. Se lo vio incómodo y dejó su lugar en la cancha a los 18 minutos de la segunda parte. La Bestia desaprovechó una nueva chance de cara al arco y sigue sin anotar.

“Merentiel es una máquina de decidir mal y desentonar. Cómo falta un 9, por favor”, resaltó uno de los usuarios en pleno partido. Otro, apuntó contra Juan Román Riquelme: “El presidente lo ve a Merentiel y dice ‘efectivamente, no necesitamos otro 9”.

Datos clave

  • Boca y Newell’s empataron 2-2 por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
  • Santiago Ascacíbar y Alan Velasco anotaron los goles xeneizes en el Estadio Marcelo Bielsa.
  • Miguel Merentiel fue titular, no logró convertir y salió a los 18 minutos.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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