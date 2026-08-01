Ian Subiabre es nuevo refuerzo de Tigre tras ser marginado en River: todos los detalles

El delantero de 19 años fue uno de los borrados del plantel y ahora se concretó su salida al elenco de Victoria.

Ian Subiabre es nuevo refuerzo de Tigre. Después de llevar a cabo las negociaciones pertinentes, finalmente se alcanzó un acuerdo total. De esta manera, se va de River para relanzar su carrera pero dentro del fútbol argentino. El juvenil de 19 años es uno de los futbolistas que no iba a ser tenido en cuenta, por lo que debía buscar una salida obligatoriamente.

Cabe recordar que fue marginado del plantel junto a otros 13 jugadores por decisión de Stéfano Di Carlo, según lo dio a entender recientemente en conferencia de prensa el propio Eduardo Coudet. En medio de ese contexto, el joven delantero optó por cambiar de destino y es por eso que a partir de ahora vestirá la camiseta azulgrana en Victoria.

Ian Subiabre, durante su etapa en River. (Getty Images)

Lo cierto es que Subiabre es la flamante incorporación de Tigre. En una clara intención de mejorar el plantel y aprovechando la oportunidad del mercado, el acuerdo alcanzado es un préstamo por 18 meses. Al mismo tiempo, hay que aclarar que es sin opción de compra. Por otro lado, vale resaltar que River cuenta con repesca, aunque no se especificaron los detalles.

Un dato importante a tener en cuenta es que descartó ofertas de Europa y, según reveló el periodista Luciano García, una de ellas era de Italia. Una vez que se llegó a un pacto absoluto entre todas las partes implicadas, Ian se dirigió al Cilindro de Avellaneda para conocer a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico, ya que el Matador enfrenta a Racing.

Ian Subiabre, durante su etapa en River. (Getty Images)

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El nacido el 1 de enero de 2007 en Comodoro Rivadavia debutó profesionalmente con Martín Demichelis. Desde su estreno absoluto en 2024, Subiabre disputó un total de 44 partidos oficiales con la camiseta de River. En este lapso de tiempo, convirtió 3 goles y repartió otras 3 asistencias, pero no sumó ningún título colectivo.

Así, River liberó a 6 de los 14 borrados del plantel. Ya se marcharon por rescisión contractual Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Alexander Woiski, mientras que Andrés Herrera fue vendido a Columbus Crew y Maximiliano Salas fue cedido a Independiente Rivadavia. Todavía permanecen Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Matías Viña, Kendry Páez y Santiago Lencina.

Ian Subiabre, durante su etapa en River. (Getty Images)

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