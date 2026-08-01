Los 5 jugadores borrados por Rodolfo Arruabarrena que siguen en Boca

El Xeneize tiene a cinco futbolistas con contrato vigente, pero sin chances de sumar minutos. Cómo es la situación de cada uno.

El mercado de pases del fútbol argentino cerró, pero en Boca todavía hay futbolistas que pueden irse. Con el TMS abierto, cualquier equipo del exterior (o uno del medio local que venda o preste al extranjero) puede llevarse a algún jugador de Argentina y el Xeneize tiene a cinco borrados por los que espera ofertas.

Por un lado están los laterales derechos. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt fueron relegados por Rodolfo Arruabarrena, que decidió apostar por Dylan Gorosito para que compita con el refuerzo Leandro Lozano. Los dos tienen contrato vigente, pero siguen entrenando en el club.

En el mismo grupo grupo de marginados, pero con casos distintos, están Mauricio Benítez y Marcelo Saracchi. Ambos regresaron de sus respectivas cesiones y no entraron en los planes del Vasco. Por el uruguayo hubo una oferta desde la MLS, pero no prosperó.

Quien cierra la lista en Juan Ramírez, quien se encuentra en el mismo escenario que con Claudio Ubeda. Tras su vuelta de Lanús a comienzos de año, no fue considerado y no tiene ofertas. Su vínculo se termina a fin de año y todo parece indicar que se irá libre.

La situación de los relegados de Boca