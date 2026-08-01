Los 5 jugadores borrados por Rodolfo Arruabarrena que siguen en Boca

El mercado de pases del fútbol argentino cerró, pero en Boca todavía hay futbolistas que pueden irse. Con el TMS abierto, cualquier equipo del exterior (o uno del medio local que venda o preste al extranjero) puede llevarse a algún jugador de Argentina y el Xeneize tiene a cinco borrados por los que espera ofertas.
Por un lado están los laterales derechos. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt fueron relegados por Rodolfo Arruabarrena, que decidió apostar por Dylan Gorosito para que compita con el refuerzo Leandro Lozano. Los dos tienen contrato vigente, pero siguen entrenando en el club.
En el mismo grupo grupo de marginados, pero con casos distintos, están Mauricio Benítez y Marcelo Saracchi. Ambos regresaron de sus respectivas cesiones y no entraron en los planes del Vasco. Por el uruguayo hubo una oferta desde la MLS, pero no prosperó.
Quien cierra la lista en Juan Ramírez, quien se encuentra en el mismo escenario que con Claudio Ubeda. Tras su vuelta de Lanús a comienzos de año, no fue considerado y no tiene ofertas. Su vínculo se termina a fin de año y todo parece indicar que se irá libre.
La situación de los relegados de Boca
- Juan Ramírez: Entrena apartado desde enero y, si no es vendido, se irá libre a fin de año. Sin ofertas concretas hasta el momento.
- Juan Barinaga: Perdió el puesto, no será tenido en cuenta y busca salir. Hubo interés de Independiente Rivadavia y Peñarol.
- Marcelo Weigandt: Quedó relegado ante otras opciones en su puesto y sigue entrenando en el club a la espera de ofertas para irse.
- Marcelo Saracchi: Quiere marcharse tras su paso por Escocia y su venta es prioritaria porque liberaría un cupo de extranjeros. Houston lo quiso pero no hubo acuerdo con Boca.
- Mauricio Benítez: Volvió de su préstamo en Bélgica donde sumó muchos minutos y ahora aguarda una nueva cesión o una venta definitiva.