Pese a la derrota ante O´Higgins, los hinchas de Boca quedaron encantados con Flores: “Villa al banco”

Los de Rodolfo Arruabarrena por 1 a 0 en Rancagua, pero avanzó a octavos de final de la Copa Sudamericana por penales.

Rodolfo Arruabarrena sabe que con el actual plantel de Boca va a ser difícil ganar títulos. El equipo no arranca, mostró una cara pobre en sus primeras presentaciones en este semestre y la paciencia de los hinchas se empieza a terminar, no con el entrenador, sino más bien con la dirigencia.

Sin ir más lejos, el pasado jueves, Boca superó con lo justo a O´Higgins, un rival menor, y avanzó a octavos de final de la Copa Sudamericana por penales, ya que en los 90 minutos cayó por 1 a 0. El Vasco solamente hizo un cambio: Leonel Flores por Sebastián Villa.

Flores le cambió la cara a Boca y dejó en claro que está para pelear por la titularidad. No solamente es valorable su rendimiento, sino el contexto en el que lo hizo. La situación no era cómoda para el Xeneize y el partido era caliente, quedar afuera en los Playoffs hubiese sido un papelón y Flores ingresó con todo eso a cuestas y sin embargo jugó muy bien.

Leonel Flores con la 19. (Foto: Prensa Boca).

A través de las redes sociales, los hinchas de Boca elogiaron tanto a Leonel Flores como a Tomás Aranda, el otro juvenil de gran presente. Los fanáticos cuestionaron el nivel de Villa y pidieron que Flores sea titular en su puesto de cara al futuro.

Fuerte respaldo de los hinchas de Boca a Flores

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La palabra de Arruabarrena

El Vasco habló en conferencia de prensa y dijo: “El objetivo era pasar, por el momento, por la situación, por lo que venimos acumulando de meses. Soy autocrítico. Sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir. Hemos estado muy imprecisos, erráticos. Si bien el rival no ha tenido situaciones tan claras, nos han complicado, han tenido el dominio del partido”.

Y luego mencionó la situación de Boca en el mercado: “Ya fui claro. Con el presidente estamos analizando algunas opciones en cuanto a ver si el proceso de recuperación de Adam es más largo para ir a buscar un 9. Es difícil buscar las características que uno quiere. Sé que el presidente está intentándolo”.

El rival de Boca en octavos de final de la Sudamericana

Luego de sellar su clasificación a los octavos de final, el Xeneize ya sabe a quién se va a enfrentar en dicha instancia: Recoleta. La ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en Paraguay. Cabe recordar que se disputará en las semanas del 11 y del 19 de agosto.

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