Se termina la novela: David Romero, cerca de ser refuerzo de Parma

El elenco italiano llegó a un acuerdo con Tigre y comprará su pase en una importante cifra.

Mientras Boca sigue en la búsqueda de un centrodelantero por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, una de las novelas del mercado de pases está cerca de llegar a su fin. La misma, tiene como protagonista a David Romero, por quien el Xeneize pujó en las últimas semanas.

Si bien ‘Rulo’ contaba con el interés del elenco de la Ribera, todo indica que finalmente continuará su carrera en el viejo continente debido a que Parma, un histórico club italiano, está cerca de llegar a un acuerdo para comprar su pase y sumarlo como refuerzo en los próximos días.

Es que, el elenco italiano le abonará a Tigre alrededor de 8 millones de euros para quedarse con la ficha del delantero de 23 años y de no modificarse el acuerdo verbal en los papeles, la negociación se cerrará en los próximos días para que Romero viaje a realizarse la revisión médica.

Una vez en Italia, ‘Rulo’ firmará su contrato con Parma, que será a largo plazo, por cinco temporadas, hasta mediados de 2030. En su nuevo club, compartirá plantel con otros cuatro futbolistas argentinos, como lo son los exs Vélez, Mateo Pellegrino y Christian Ordoñez, más Mariano Troilo y Lautaro Valenti.

La oferta que Boca realizó por Romero

En búsqueda de un delantero, Boca inició gestiones para contratar al delantero de Tigre en este mercado de pases y llegó a ofertar 7 millones de dólares por el 70% de su ficha. Dentro de esta negociación, el Matador de Victoria pidió incluir un porcentaje del pase de Jabes Saralegui, más la cesión de Kevin Zenón.

Finalmente la operación no prosperó, por lo que esta posibilidad se cayó. Además, hubo un interés por parte del Sevilla de España, quien llegó a arreglar en lo contractual con el futbolista, pero al no haber un acuerdo entre los clubes, Parma será el nuevo destino de Romero.

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