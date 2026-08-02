Arruabarrena, autocrítico en el empate de Boca ante Newell’s: “Errores tontos”

El Vasco evidenció su enojo en la conferencia de prensa tras el partido que se le escapó al Xeneize en Rosario.

Este domingo por la tarde, Newell’s y Boca empataron 2-2 por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Los goles de la Lepra fueron de Matías Cóccaro y Luca Regiardo, mientras que para el Xeneize marcaron Santiago Ascacibar y Alan Velasco. De esta manera, no se pudieron sacar ventajas en el Estadio Marcelo Bielsa y se repartieron un punto por lado.

Tal como sucede habitualmente, Rodolfo Arruabarrena habló en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. “Cometemos errores tontos que nos cuestan muy caro“, sentenció el entrenador ante el micrófono luego de la igualdad conseguida en Rosario frente a la Lepra.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Son situaciones que se repiten“, agregó el director técnico con un tono contundente. Inmediatamente después, redobló la apuesta. “Se nos puso el partido en contra. Hubo reacción, eso es lo positivo. Pero no podés jugar 65 minutos en un buen nivel y tener esas distracciones“, manifestó el Vasco sin titubear.

Por otro lado, hizo hincapié en la negligencia que mostró el equipo en la fase defensiva. “Quiero ver esos errores tontos, hay uno en pelota parada, que no nos organizamos bien. Hay que tener responsabilidades“, expresó con una evidente bronca acumulada por haber desperdiciado otra oportunidad de conseguir una victoria por el campeonato local.

🔵🟡 "LOS ERRORES TONTOS NOS CUESTAN MUY CARO" 😕



▶️ El Vasco Arruabarrena tras el empate de Boca por 2-2 ante Newell's



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“Estamos caliente por la situación. Tuvimos 15 minutos de errores muy tontos“, soltó Arruabarrena que no ocultó su enojo. Además, añadió: “En cuanto a lo futbolístico estoy más tranquilo, se vio una idea y hubo bastantes asociaciones. En el primer tiempo tuvimos 3 o 4 situaciones y en el segundo, después del gol, otras 4 o 5. Me preocuparía más si no las generamos“.

A su vez, se refirió a Leonel Flores y Dylan Gorosito, los juveniles que protagonizaron un gran rendimiento sobre la banda derecha a pesar de su corta edad. “Los chicos respondieron. La experiencia y los partidos le van a dar un plus y saber manejar momentos”, aseguró el entrenador que los considera fundamentales en su estrategia ideal.

También analizó el desempeño de Sebastián Villa en esta segunda etapa que atraviesa en Boca. “Se va adaptando al grupo, los compañeros y lo que yo quiero“, sostuvo en una instancia inicial. Y ahí, sumó: “En el primer tiempo desbordó 2 o 3 veces, todavía puede dar mucho más. Hay que trabajarlo, yo lo que quiero es tratar de el mejor de los rendimientos“.

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Sebastián Villa en Newell’s – Boca. (Getty Images)

A modo de conclusión tras la igualdad 2-2 frente a Newell’s por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, el Vasco fue claro. “Nos llevamos un empate que, como se dio la situación, nos da un gusto amargo para nosotros“, manifestó de forma tajante. Además, tiró: “Estamos vivos en todas las competencias. Vamos mejorando, pero necesitamos que se vea en los resultados“.

Por último, opinó de mudar la localía de La Bombonera. “Nos gusta jugar de local pero hay una situación en la que el club ha trabajado“, sentenció el director técnico. Y luego culminó: “Es el sector en el que siempre hubo problemas. En el último partido se levantó mucho el césped, había preocupación. Ahora contra Estudiantes vamos a Huracán, que el césped estará bien. Intentaremos ganar y sumar de a 3“.