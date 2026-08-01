Una vez finalizado el Mundial 2026, los clubes europeos se preparan antes de volver a la actividad y muchos de los mejores del mundo se miden entre sí. Este sábado, quienes lo hicieron -en Hong Kong- fueron Manchester City e Inter de Milán. Para los Ciudadanos jugó Claudio Echeverri, que retornó luego de sus préstamos por Bayer Leverkusen y Girona, elenco con el que descendió en la pasada temporada.

Todo indica que Claudio Echeverri será tenido en cuenta por Enzo Maresca, por eso no solamente el Diablito ya apareció en algunas fotos en las redes sociales, viajó a Asia para realizar la pretemporada y también sumó minutos ante Inter en este amistoso.

El Diablito picó su penal

Manchester City e Inter empataron 1 a 1 en Hong Kong con goles de Mubama y Pavard, por lo que todo se definió por penales. Los ingleses fallaron sus tres primeros penales, mientras que los italiano marcaron dos de los tres. Echeverri llegó a ejecutar el cuarto y decidió picarla, su remate fue exitoso, aunque los italianos convirtieron el siguiente y se quedaron con la victoria.

¡LA PICÓ EL DIABLITO! El penal de Echeverri en el amistoso que el Manchester City perdió con Inter. pic.twitter.com/8i9CTNcIpA — TyC Sports (@TyCSports) August 1, 2026

¿Y River?

Ante la falta de oportunidades concretas en el fútbol europeo, River sondeó a Claudio Echeverri en este mercado de pases, al menos para conocer las condiciones y ver si existía la posibilidad de acordar un préstamo. La realidad es que nunca hubo chances reales de que eso se concrete y mucho menos luego de la decisión de Maresca de contemplarlo para la siguiente temporada.

Echeverri ante Inter. (Foto: @ManCityES).

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