Este domingo por la tarde, Newell’s recibe a Boca por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa, comienza a las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.
Newell’s 0-1 Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, la Lepra recibe al Xeneize por la tercera jornada del campeonato doméstico.
¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
Boca le gana 1-0 a Newell's en el entretiempo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
46' PT - Costa, amonestado
El defensor de Boca vio la tarjeta amarilla por una mano.
45' PT - ¡Tiempo adicional!
Por decisión de Merlos, se jugarán 2 minutos más.
42' PT - Gianetti, amonestado
El defensor de Newell's recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción contra Paredes.
37' PT - Empuja Newell's
Tras el tanto de Boca, la Lepra busca el empate con más empuje que ideas.
30' PT - ¡GOL DE BOCA!
Tras el centro de Villa desde la izquierda, Santiago Ascacibar convirtió el 1-0 de Boca ante Newell's.
CENTRO DE VILLA Y CABEZAZO GOLEADOR DEL RUSO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S. pic.twitter.com/SvXyk2RzA2— SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026
25' PT - Avisó Villa
Tras una buena jugada colectiva, el colombiano de Boca remató pero se desvió en el camino y Reinatti se quedó con la pelota.
21' PT - ¡Se salvó Newell's!
Otro centro de Flores por derecha y, esta vez de rebote tras el despeje de un defensor rival, Merentiel casi convierte el 1-0 de Boca.
18' PT - ¡MERENTIEL AL TRAVESAÑO!
Gran centro de Flores desde la derecha y cabezazo del uruguayo que se estrelló contra el poste.
EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A MERENTIELViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4Jldt7MDYg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026
13' PT - Escobar le gana a Villa
Por ahora, el lateral derecho de Newell's se impone en los duelos contra el colombiano de Boca.
9' PT - Se miden en el arranque
En el inicio, ambos equipos buscan tener la iniciativa desde la posesión.
3' PT - Avisó Boca
Gran centro por lo bajo de Gorosito y cuando Merentiel iba a definir, Reinatti le ahogó la definición.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Newell's y Boca ya se enfrentan por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
¡Salen los equipos!
Con un gran recibimiento, Newell's y Boca ya están sobre el campo de juego.
¡Todo listo en Rosario!
El Estadio Marcelo Bielsa ya tiene las tribunas colmadas para vivir un apasionante Newell's - Boca.
Los suplentes de Newell's
Arias, Glavinovich, Luciano, Cabrera, Acuña, Soñora, García, Gómez, Esponda, Benedetto, Scarpeccio, Ramírez.
Los suplentes de Boca
Brey, Lozano, Figal, Pellegrino, Braida, Rey Domenech, Delgado, Alarcón, Zenón, Velasco, Ángel Romero y Giménez.
¡ASÍ VA NEWELL'S!
Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Gianetti, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Matías Cóccaro.
Cómo llega Boca
- Boca 0-1 O'Higgins
- Riestra 3-0 Boca
- Boca 1-0 O'Higgins
Cómo llega Newell's
- Independiente 1-0 Newell's
- Newell's 1-0 Talleres
¿Se va Saracchi de Boca?
Lo que parecía una operación caída, se reflotó en las últimas horas. LEER MÁS...
Tres cambios en Boca
Salieron del equipo: Nicolás Figal, Leandro Lozano y Milton Delgado.
Ingresaron: Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito y Leonel Flores.
¡ASÍ FORMA BOCA!
Los árbitros del partido
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Árbitro: Andrés Merlos
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Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
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Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
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Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
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VAR: Adrián Franklin
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AVAR: Nelson Sosa