Newell’s 0-1 Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Álvaro Montero ; Dylan Gorosito , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Leandro Paredes , Santiago Ascacibar ; Leonel Flores , Tomás Aranda , Sebastián Villa ; Miguel Merentiel .

Josué Reinatti ; Franco Escobar , Nicolás Goitea , Lautaro Gianetti , Jerónimo Russo ; Luca Regiardo , David Sotelo ; Walter Mazzantti , Facundo Guch , Thomas Ríos ; Matías Cóccaro .

Por ahora, el lateral derecho de Newell's se impone en los duelos contra el colombiano de Boca.

Gran centro de Flores desde la derecha y cabezazo del uruguayo que se estrelló contra el poste.

Otro centro de Flores por derecha y, esta vez de rebote tras el despeje de un defensor rival, Merentiel casi convierte el 1-0 de Boca.

Tras una buena jugada colectiva, el colombiano de Boca remató pero se desvió en el camino y Reinatti se quedó con la pelota.

Este domingo por la tarde, Newell’s recibe a Boca por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa, comienza a las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.