Jugador x jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2026

Álvaro Montero (5): un primer tiempo sin intervenciones, más allá de toques con los pies para recibir y dar pases.

Dylan Gorosito (7): protagonista en los primeros minutos en ataque y defensa. Un buen tándem por derecha con Flores. Indescifrable en ofensiva al tomar la lanza para subir por la banda y correcto defensivamente. Recupera la pelota en cancha rival en el gol de Ascacibar.

Lautaro Di Lollo (5): correcta presentación en el primer tiempo. El Vasco volvió a darle confianza luego del mal partido de Nicolás Figal en Chile y el juvenil de Boca Predio cumplió en la etapa inicial, aunque tampoco le generaron mucho peligro los atacantes de Newell’s.

Ayrton Costa (5): en levantada. Luego de un inicio de semestre irregular, tuvo un primer tiempo aprobado en lo que respecta a marcaje y al primer pase para comenzar el juego desde abajo. Arriesgó más de la cuenta, con éxito.

Lautaro Blanco (5): correcta primera parte, sin destacar pero sin errores. Líder en duelos ganados del equipo (5 sobre 5 posibles) e inteligente para sumarse al ataque.

Leandro Paredes (7): conductor del equipo, esta vez un poco más adelantado que de costumbre por la disposición táctica rival. Intentó dejar libre a los delanteros con varios pases largos. Un solo pase errado entre los 30 que ejecutó.

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Santiago Ascacibar (6): sin destacar desde el juego, el Ruso tuvo que hacerse de un nombre en el partido desde el resultado al convertir el 1 a 0 con un cabezazo digno de un centrodelantero.

Leonel Flores (7): escurridizo por la banda derecha y como alternativa desde el mediocampo. Inventó espacios donde no los había con sus gambetas y piques al hueco libre. Inteligente con y sin pelota.

Tomás Aranda (5): más errático que de costumbre con los pases y las gambetas, mostró un sacrificio mayor en la marca y los relevos. Tuvo un rol un poco más como volante interno que como enganche en la primera parte.

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Sebastián Villa (5): tomó malas decisiones casi siempre en los primeros minutos del partido, aunque con el correr de los minutos mejoró y terminó siendo importante para el 1 a 0 con un gran centro a Ascacibar. Sobre el final de la primera parte, un mal pase en campo propio complicó a su equipo.

Miguel Merentiel (4): la carta de ataque xeneize en Rosario. Tres oportunidades importantes en el primer tiempo, con un gran cabezazo al travesaño tras un centro de Flores. Movedizo como de costumbre, aunque también errático y por momentos mal parado como centrodelantero en soledad.

Así está Boca en el Clausura