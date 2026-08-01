Santiago Sosa se va de Racing: acuerdo con Vasco da Gama por millones de dólares

Estaba entre los concentrados ante Tigre, pero el volante de 27 años optó por preservar su físico para evitar que se caiga la operación.

Santiago Sosa le puso punto final a su estadía en el fútbol argentino y se va de Racing. Después de varios días de negociaciones, se llegó a un acuerdo con Vasco Da Gama para realizar la transferencia de forma definitiva. De esta manera, el mediocampista de 27 años tomó la decisión de no jugar ante Tigre este sábado, pese a estar entre los concentrados.

Es una realidad que disputar el encuentro genera un riesgo de que se caiga la operación, por lo que, de común acuerdo con el cuerpo técnico, se resolvió que no enfrente al Matador. Así las cosas, el capitán de la Academia está a pocos detalles de que se defina su pase y se estima que en las próximas horas ya pueda emigrar a Río de Janeiro para concretar el traspaso.

Santiago Sosa, capitán de Racing Club. (Getty Images)

Lo cierto es que Racing y Vasco Da Gama llegaron a un acuerdo por el monto de la venta. Con buena predisposición de ambas partes, el pacto se dio en alrededor de 6 millones de dólares netos, lo que en bruto es una cifra aún más elevada. Eso sí, para sellar la operación solo faltan los avales y el 5% de mecanismo de solidaridad, que debería afrontar el elenco carioca.

Un dato importante a tener en cuenta es que Atlanta United posee el 20% de su ficha, por lo que se quedará con una quinta parte del desembolso de la transferencia. Además, también cuenta con una plusvalía firmada tras lo firmado cuando arribó a Racing, lo que indica que la institución de Avellaneda debe repartir el dinero con el elenco de Estados Unidos.

Santiago Sosa, capitán de Racing Club. (Getty Images)

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Por otro lado, es bueno resaltar que Sosa llegó a comienzos de 2024 a la Academia, primero en condición de préstamo y luego sí se ejecutó la opción de compra de 4 millones de dólares por el 80% de su pase. Aquella inversión se realizó bajo la gestión encabezada por Víctor Blanco, tiempo antes de que llegue al poder Diego Milito en las elecciones de ese año.

Así las cosas, el surgido de las divisiones inferiores de River, disputó un total de 113 partidos oficiales con la camiseta de Racing. En ese lapso de tiempo convirtió 7 goles, repartió 3 asistencias, acumuló 27 tarjetas amarillas y recibió 2 expulsiones. Además de ser el capitán, conquistó 2 títulos internacionales: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Santiago Sosa, capitán de Racing Club. (Getty Images)