Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

A la espera del regreso del plantel a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca trabajan en el mercado de pases, con el objetivo de reforzar al plantel comandado por Claudio Úbeda.

En este contexto, caída la negociación por Miguel Borja, el Xeneize espera por la vuelta de los futbolistas que están a préstamo, y a su vez, informaron que irán por un delantero extranjero para competir con Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Tras caerse lo de Borja, Boca va por otro delantero extranjero

Tras la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors trabaja arduamente en el mercado de pases para potenciar el plantel y pelear por todos los objetivos del nuevo año. En ese contexto, el nombre de Miguel Borja estuvo en el radar en los últimos días pero finalmente será refuerzo de Cruz Azul.

Con la caída del pase de Borja y sin contar a Marino Hinestroza, el Xeneize aún debe incorporar a un centrodelantero y Olé ofreció este domingo una información clave al respecto. Aunque aún no surgió el nombre, el medio deportivo adelantó que Riquelme va por un goleador que juega en el exterior.

Norberto Briasco y Nicolás Orsini regresan a Boca en este mercado de pases

Mientras todos los focos apuntan a las posibles compras que puede hacer Boca en este mercado de pases, hay un factor que no se está teniendo en cuenta. Como habitualmente sucede, los futbolistas que estaban a préstamo en otros equipos deben regresar al dueño de su pase y esa es la suerte con la que ahora corren dos protagonistas: Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Claro que los cañones de Juan Román Riquelme tienen como objetivo incorporar jugadores de jerarquía que mejoren el plantel y brinden un salto de calidad para competir fuertemente en la Copa Libertadores 2026, por lo que deben ser de renombres. Sin embargo, también se debe considerar la opción de estos delanteros que podrían tener un rol secundario en el equipo.

Boca ya conoce a sus posibles rivales para la Copa Libertadores 2026

Con el 2025 transitando sus últimos días, la ilusión por “La séptima” en Boca ya tiene su hoja de ruta inicial. Sí, aunque la fase de grupos comenzará recién en abril, el Xeneize ya puede empezar a especular con sus posibles contrincantes en la Copa Libertadores 2026. Es que gracias a la consagración de Corinthians en la Copa de Brasil este domingo, se terminaron de ordenar los bombos y el panorama quedó esclarecido.

El equipo de La Ribera, gracias a su cuarto puesto en el ranking de clubes de la Conmebol, se aseguró el privilegio de ser cabeza de serie. Esto le garantiza evitar en la primera ronda a los otros que lideran el Bombo 1: el vigente campeón Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Marcelo London criticó a Úbeda

Luego de un 2025 movido y con cierta irregularidad, el plantel de Boca se encuentra de vacaciones y se reencontrará para iniciar los trabajos el próximo 2 de enero para empezar a pensar un 2026 con el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores en el primer semestre. Mientras tanto en el club todavía no hicieron oficial la continuidad de Claudio Úbeda, aunque todo indica que el Sifón va a continuar al frente del primer equipo.

En las últimas horas, Marcelo London -ex dirigente de Boca- se refirió a Claudio Úbeda y dudó de su jerarquía. En diálogo con Radio La Red dijo: “A mi criterio, Úbeda es un buen técnico, pero no lo veo con la talla para dirigir la Libertadores en Boca. Le falta recorrido. Quizá, después de varios años, ya con otra experiencia, podría ser”.