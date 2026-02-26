Este jueves 26 de febrero, a las 21:00 (ARG/CHI/URU) – 19:00 (COL/ECU/PER), Inter Miami e Independiente del Valle se enfrentan en el Estadio Juan Ramón Loubriel, ubicado en la ciudad portorriqueña de Bayamón, bajo el marco de un amistoso internacional.

En medio de la temporada estadounidense y también de la ecuatoriana, ambos equipos se toman un breve descanso para cumplir con sus obligaciones luego de lo que fue la postergación por la lesión que sufrió Lionel Messi, quien está recuperado y forma parte de la delegación.

Dónde ver Independiente del Valle vs. Inter Miami: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

El partido entre Inter Miami e Independiente del Valle tiene transmisión exclusiva de ESPN y también por el Plan Premium de Disney+. En Argentina, desde las 21:00, el partido cuenta con los relatos de Leonardo Gabes y los comentarios de Jorge Baravalle. Además, Federico Bueno está a cargo de la información del campo de juego.

A qué hora juegan Inter Miami vs. Independiente del Valle

21.00: Argentina , Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20.00: Bolivia y Venezuela

19.00: Ecuador , Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

, Perú, Colombia y 18.00: México y Estados Unidos (Central-CST)

17.00: Estados Unidos (Montaña-MST)

16.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

