Boca ya conoce a sus posibles rivales para la Copa Libertadores 2026

Con el 2025 transitando sus últimos días, la ilusión por “La séptima” en Boca ya tiene su hoja de ruta inicial. Sí, aunque la fase de grupos comenzará recién en abril, el Xeneize ya puede empezar a especular con sus posibles contrincantes en la Copa Libertadores 2026. Es que gracias a la consagración de Corinthians en la Copa de Brasil este domingo, se terminaron de ordenar los bombos y el panorama quedó esclarecido.

El equipo de La Ribera, gracias a su cuarto puesto en el ranking de clubes de la Conmebol, se aseguró el privilegio de ser cabeza de serie. Esto le garantiza evitar en la primera ronda a los otros que lideran el Bombo 1: el vigente campeón Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Los equipos que Boca evitará y a los que debe estar atento

En primera instancia, es necesario recordar que el reglamento marca que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en la fase de grupos, a menos que uno de ellos provenga de las fases preliminares. Esta norma limpia el camino de Boca, ya que no podrá cruzarse con: Lanús (Campeón de Sudamericana) y Estudiantes (ambos en el Bombo 2), Rosario Central (Bombo 3), Platense e Independiente Rivadavia (los dos en el bombo 4).

Sin embargo, esta restricción tiene un efecto rebote peligroso. Al estar bloqueados Lanús y Estudiantes en el Bombo 2, las opciones de rivales para Boca se reducen a seis equipos, aumentando drásticamente las probabilidades de que le toque uno de los dos brasileños fuertes que habitan allí: Corinthians o Cruzeiro. Los otros posibles son Libertad, Cerro Porteño, Bolívar o Universitario de Perú.

El único argentino posible y el peligro del Bombo 4

Si bien el Bombo 4 suele ser considerado el de los equipos más “accesibles”, Boca debe distinguir ciertas trampas. Es que al no poder jugar contra Platense ni Independiente Rivadavia, mirará de reojo a los clasificados del Repechaje, que completarán el pelotón junto a Universidad Central (Venezuela) y Mirassol (Brasil).

Aquí aparece la única excepción a la regla de compatriotas: Argentinos Juniors. Si el Bicho logra superar sus dos instancias previas (primero ante Barcelona de Ecuador y luego ante el ganador de Botafogo vs. San Antonio Bulo Bulo/Nacional Potosí), caerá al Bombo 4 y sí podría compartir grupo con Boca.

Así quedaron conformados los bombos

A la espera del sorteo que se realizará en la semana del 18 de marzo, una vez que concluyan las fases previas, así se distribuirán los equipos:

Bombo 1

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Fluminense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2

Lanús (Argentina)

Libertad (Paraguay)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguay)

Corinthians (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Cruzeiro (Brasil)

Universitario (Perú)

Bombo 3

Junior (Colombia)

U. Católica (Chile)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Rosario Central (Argentina) –

Always Ready (Bolivia)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Cusco FC (Perú)

Bombo 4

Universidad Central (Venezuela)

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Mirassol (Brasil)

Ganador Repechaje 1

Ganador Repechaje 2

Ganador Repechaje 3

Ganador Repechaje 4

