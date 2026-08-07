El delantero se despidió de Pachuca, horas antes de poner la firma en el Xeneize. Llegará a Buenos Aires durante la noche del viernes.

Enner Valencia tiene todo encaminado para convertirse en el cuarto refuerzo de Boca. El jugador llegará por la tarde noche de este viernes desde Ecuador, pasará la noche en Buenos Aires y comenzará el sábado haciéndose la revisión médica antes de encontrarse con sus compañeros. Luego de días de silencio, el atacante se despachó con un posteo.

A través de sus redes sociales, luego de que el club de la Ribera confirmara su inminente llegada, el jugador publicó un mensaje tras más de un mes. Con pocas palabras, se despidió de Pachuca, club que defendió en el último tiempo y con el que viene de rescindir su contrato hace algunas semanas.

“Gracias, Pachuca. Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afición. Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto“, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Los últimos posteos de Valencia en esa red social habían sido durante el transcurso de la Copa del Mundo, cuando afrontaba la fase de grupos con Ecuador. Ahora, se prepara para vivir la bienvenida al fútbol argentino y a Boca Juniors.

La carrera de Enner Valencia

La trayectoria de Enner Valencia inició en Emelec, donde disputó 117 partidos y marcó 23 goles. Su gran nivel facilitó su salto al Pachuca y posteriormente a la Premier League de Inglaterra. En el fútbol británico defendió los colores del West Ham United y del Everton, acumulando 13 anotaciones oficiales.

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De regreso a Norteamérica se transformó en la gran figura de Tigres, institución donde registró 34 tantos y 14 asistencias. Más tarde retornó a Europa para vivir su etapa más fructífera con el Fenerbahce de Turquía, firmando 59 goles en 116 presentaciones. En 2023 se incorporó al Internacional de Brasil, donde disputó 100 compromisos y festejó 31 conquistas.

Tras un segundo ciclo en Pachuca, el balance general por clubes ratifica la enorme constancia de su carrera. A lo largo de su paso por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el artillero acumula 590 partidos oficiales y más de 37.000 minutos. En su carrera, registra 187 goles anotados en clubes, que se suman a los 49 que anotó con su selección.