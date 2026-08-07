El Millonario jugó fuerte en el mercado de pases y concretó el arribo de nueve futbolistas, entre los que se destacan Almada y Correa.

Luego del cierre del primer semestre, Stefano Di Carlo fue contundente y anunció que el mercado de pases de River sería agresivo. El máximo mandatario no solamente se refería a las llegadas, sino también a las salidas. Pasaron semanas de aquella declaración y quedó claro que así fue.

Quince jugadores fueron apartados, muchos de ellos ya encontraron club y otros están ultimando detalles. En lo que respecta a las altas fueron nueve, entre ellas las más rimbombantes fueron las de Thiago Almada y Ángel Correa, pero también se produjo la de otro campeón del Mundo en Qatar 2022: Nicolás Otamendi.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

Por otro lado, el Millonario concretó el arribo de una de las grandes promesas del fútbol argentino con Tobías Andrada, el futbolistas de Vélez que también se desempeña en la Selección Argentina Sub 20. Francisco Ortega fue otra de las incorporaciones que se destacaron, además de la de Mauro Arambarri, un volante uruguayo que llegó desde el fútbol español.

En la ofensiva, el Millonario cerró los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, que regresaron al club luego de varios años. Para suplantar a Fabricio Bustos como alternativa a Gonzalo Montiel, el elegido fue Giovanni González, uruguayo que llegó a cambio de 500 mil dólares.

El 11 ideal que puede armar River

Eduardo Coudet tiene variantes para armar formaciones para distintos momentos del partido, pero todo indica que la ideal que podrá armar con todos los refuerzos y todos los jugadores sanos es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

Cabe destacar que en los últimos meses, jugadores como Sebastián Driussi o Marcos Acuña presentaron varias lesiones musculares. En esos casos, quiénes podrían ganarse un lugar serían Lucas Beltrán en la ofensiva y Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

El dinero que invirtió River en sus refuerzos

Thiago Almada | 23 millones de dólares

Ángel Correa | 15 millones de dólares

Lucas Beltrán | 8 millones de dólares

Tobías Andrada | 6 millones de dólares

Mauro Arambarri | 6 millones de dólares

Francisco Ortega | 5 millones de dólares

Rafael Santos Borré | 2,5 millones de dólares

Giovanni González | 500 mil dólares

Nicolás Otamendi | llegó libre

TOTAL: 66 millones de dólares

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