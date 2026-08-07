Diego Aguirre llenó de elogios a la joya del Millonario que está a préstamo en el Carbonero hasta mediados de 2027.

River jugó fuerte en el mercado de pases: contrató jugadores de jerarquía y también se desprendió de gran parte de su plantel, especialmente de los jugadores que no habían dado la talla en este último año. Por otro lado, algunas de las promesas de Reserva se marcharon a préstamo con la intención de sumar rodaje y volver en un futuro con minutos en Primera encima. Leonel Jaime es uno de los casos más claros.

Jaime debutó en Primera de la mano de Gallardo y demostró tener calidad y también temperamento para hacerse cargo del equipo en momentos adversos, pero sabiendo que en este segundo semestre no iba a tener tantas oportunidades, desde Núñez optaron por cederlo a préstamo y Peñarol apareció en el horizonte.

El Millonario se aseguró de poner cláusulas para fomentar que el pibe juegue. Por ejemplo, si no sumaba más de 360 minutos en el semestre, los de Núñez lo iban a poder repescar en diciembre, pero finalmente eso no será así. Diego Aguirre, entrenador del Manya lo considera y ya le dio muchos minutos.

El pibe respondió en cancha y fue una de las grandes figuras -golazo mediante- en la goleada por 5 a 1 a Wanderers por la final del Torneo Intermedio. Sin ir más lejos, el elenco charrúa lo eligió como la figura del partido y compartió varias publicaciones en sus redes sociales con el argentino como protagonista.

Leonel Jaime ya gritó campeón en Peñarol. (Foto: Prensa Peñarol).

Curiosa comparación de Aguirre

En diálogo con DSports, Diego Aguirre se refirió a Leonel Jaime y dijo: “Cristian Jaime es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”.

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Además, agregó: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi, ja. En River no iba a tener lugar y está perfecto que haya salido a tener rodaje, esta experiencia le va a servir y le vamos a devolver a River un jugador más experimentado”.

Diego Aguirre. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Diego Aguirre elogió el gran rendimiento de Cristian Jaime durante su préstamo en Peñarol.

elogió el gran rendimiento de Cristian Jaime durante su préstamo en Peñarol. Cristian Jaime dejó River Plate para sumar minutos y rodaje profesional en Uruguay.

dejó River Plate para sumar minutos y rodaje profesional en Uruguay. Diego Aguirre afirmó que le devolverá a River un jugador con mayor experiencia futbolística.