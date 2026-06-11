El entrenador alemán del seleccionado austriaco es uno de los dos principales candidatos a reemplazar a Massimiliano Allegri.

Ralf Rangnick ultima los detalles de la preparación de la Selección de Austria para su debut en el Mundial 2026, que será el próximo miércoles 17 de junio ante Jordania en Santa Clara, California, sabiendo que en Europa avanzan las negociaciones para convertirlo en el reemplazante de Massimiliano Allegri como entrenador del Milan.

El director técnico alemán no es el único candidato en la agenda del club italiano, ya que también el austriaco Oliver Glasner, sin club desde que se desvinculó del Crystal Palace de la Premier League, forma parte de esa lista y estaría en condiciones de sumarse de manera inmediata.

Si Milan decide esperar a que la Selección de Austria, que comparte el Grupo J con Argentina, finalice su participación en la Copa del Mundo, las posibilidades de cerrar a Rangnick serían altas debido a que desde la propia Federación Austríaca reconocieron ya que les sería imposible competir económicamente con el Rossonero.

La experiencia a nivel de clubes del seleccionador se forjó principalmente en Alemania, iniciándose en clubes de divisiones menores como Viktoria Backnang, Lippoldsweiler, SC Korb, Reutlingen 05 y Ulm 1846. Luego pasó por equipos de mayor trascendencia como Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 y 1899 Hoffenheim, hasta que su buena campaña con el Leipzig en la temporada 2018/2019 lo catapultó al Manchester United, donde llegó a dirigir 31 partidos antes de ser el elegido de la Selección de Austria en 2022.

Ralf Rangnick es uno de los dos candidatos que maneja Milan para el cargo de entrenador.

Si Rangnick llega al Milan, se llevará una figura de la Selección de Austria

La posibilidad de contratar como entrenador a Ralf Rangnick le daría a su vez al Milan mayores opciones de concretar el arribo de un refuerzo que interesa y mucho. Se trata de David Alaba, máxima figura del seleccionado austríaco que quedará libre el próximo 30 de junio de 2026, una vez finalizado su vínculo contractual con Real Madrid.

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Según La Gazzetta dello Sport, mientras el futbolista se prepara para disputar el primer Mundial de su carrera, está siendo ofrecido por su representante a más de un club en Europa, incluido el acérrimo rival del Rossonero, Inter de Milan, situación por la cual sería clave la influencia que podría tener Rangnick para que este se defina.

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