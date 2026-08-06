El mediocampista colombiano no hizo pie con la camiseta del Millonario y ahora podría ser rival en la Copa Sudamericana.

El futuro de Kevin Castaño está resuelto. El mediocampista colombiano, que fue apartado en River Plate para este segundo semestre, será refuerzo de Atlético Mineiro a préstamo por el próximo año con una opción de compra para los brasileños según objetivos, según pudo saber BOLAVIP.

Hace menos de un año y medio, el Millonario había desembolsado 17 millones de dólares, incluyendo impuestos, para comprarle su pase a Krasnodar. Lo cierto es que el futbolista cafetero nunca demostró en cancha lo que Marcelo Gallardo fue a buscar de él.

Con Eduardo Coudet tampoco cambió el panorama y, tras el Mundial 2026, Castaño fue apartado por decisión de la dirigencia. Ahora, será refuerzo de Atlético Mineiro e incluso podría terminar siendo rival de River en la Copa Sudamericana.

Es que los de Belo Horizonte enfrentarán a Red Bull Bragantino en los octavos de final del certamen internacional. En caso de continuar avanzando, al igual que el Millonario, podrían ser rivales en la gran final.

Los números de Castaño en River

Desde su llegada a River en marzo de 2025, Kevin Castaño disputó un total de 45 partidos oficiales, acumulando 3.160 minutos en cancha en los que aportó 2 asistencias, fue amonestado en 12 oportunidades y recibió una expulsión.

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En 2026 fueron nada más que 7 encuentros para él y ni siquiera ha formado parte de las convocatorias para los tres partidos oficiales que jugó El Millonario en este segundo semestre, pues fue apartado del plantel previo al inicio de la pretemporada.

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