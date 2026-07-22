Se confirmó el futuro de Luka Modric luego de jugar el Mundial 2026 con 40 años y terminar su contrato en Milan

La Copa del Mundo no fue la despedida del fútbol del croata, que seguirá jugando al menos una temporada más.

El Mundial 2026 fue el cierre de una era gloriosa en el mundo fútbol, pues lo más probable es que no volvamos a ver a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. o Luka Modric disputar una Copa del Mundo. No obstante, eso no significa que sus carreras estén terminadas. De hecho, en el caso del croata, se acaba de confirmar que seguirá jugando al fútbol al menos otros doce meses.

A sus 40 años, Luka Modric fue el capitán de una Selección de Croacia que, por primera vez en sus últimas tres presentaciones mundialistas, no logró llegar a completar el total de los partidos y se quedó eliminada en la nueva fase de 16avos de final. Sin embargo, todavía tiene cuerda para más.

Modric renovó con Milan por una temporada más. (Getty)

Este miércoles fue confirmado que Luka Modric firmó un nuevo contrato con el AC Milan, luego de que finalizara su vínculo previo. Modric firmó por un año más, por lo que seguirá siendo futbolista del rossoneri.

En poco más de un mes (9 de septiembre), Modric cumplirá 41 años, pero su nuevo vínculo con el Milan no es una mera cuestión de hacerle honor al primer futbolista en ganar un Balón de Oro en la era de Messi y Cristiano Ronaldo.

Muy por el contrario, tiene que ver con lo que mostró en cancha en la pasada temporada, en la que fue el líder del equipo y disputó 37 partidos, demostrando su vigencia como una estrella absoluta del deporte.

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Modric cumplirá 41 años en septiembre. (Getty)

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