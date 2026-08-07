Gerónimo Rulli, nuevo refuerzo de Manchester City

El arquero de la Selección Argentina se marcha de Olympique Marsella para sumarse al conjunto Ciudadano, en el que ya había estado en 2016.

Manchester City hizo oficial la salida de James Trafford, que pasará a atajar en Leeds United y eso derivó en que acelere por Gerónimo Rulli, el arquero de la Selección Argentina que firmará un contrato por dos años y tendrá como objetivo pelear el puesto con Gianluigi Donnarumma, el portero italiano que arribó al elenco ciudadano hace apenas una temporada.

Gerónimo Rulli regresa a Manchester City 10 años después. Cabe recordar que para la temporada 2016/17, el City lo compró, pero no llegó a sumar minutos ya que lo cedió a Real Sociedad. En la siguiente temporada, los vascos lo compraron, por lo que el surgido en Estudiantes de La Plata no llegó a sumar minutos oficiales en el equipo de Manchester.

La intención ahora es pelear por un puesto con Donnarumma, aunque se presume que el italiano comenzará como prioridad para Enzo Maresca. Igualmente, en el fútbol inglés no es extraño que el habitual arquero suplente sea titular en las copas locales, por lo que Rulli podría tener allí sus oportunidades de mostrarse y sumar minutos en el City.

¿Cómo llega Rulli al City?

Rulli arriba a Manchester City luego de su paso por Olympique de Marsella, elenco al que representó durante las últimas dos temporadas y en las que fue titular. En total, en el elenco francés acumuló 73 partidos en los que le marcaron 89 goles. En lo que respecta a la Selección Argentina, el surgido en Estudiantes estuvo en el último Mundial con la Albiceleste, aunque no sumó minutos ya que el titular indiscutido es Dibu Martínez.

Gerónimo Rulli. (Foto: Getty).

La carrera de Gerónimo Rulli

Estudiantes de La Plata

Real Sociedad

Montpellier

Villarreal

Ajax

Olympique Marsella

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