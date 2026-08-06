Santiago Zampieri se fue de Boca y liberó un cupo: los apuntados por Riquelme y Arruabarrena

El defensor de 19 años emigra a Uruguay en condición de préstamo por un año y con opción de compra.

A pesar de que ya están en marcha las competiciones oficiales, Boca sigue muy activo en el mercado de pases, tanto en llegadas como también en salidas. En ese sentido, ahora se confirmó que Santiago Zampieri emigra a Uruguay como próximo paso en su carrera, lo que significa que el Xeneize posee un cupo para incorporar en caso de sumar algún refuerzo más.

Cabe recordar que se trata del lateral izquierdo de la Reserva, con un gran potencial y futuro como profesional. El marcador de punta de 19 años sale en busca de tener rodaje en Primera División, ya que el puesto está ocupado en el conjunto de la ribera. Vale resaltar que es 2007, misma categoría que Tomás Aranda y Leonel Flores, las actuales joyas.

Santiago Zampieri y Marcelo Delgado al firmar su contrato en Boca. (@santiago_zampieri)

Lo cierto es que Zampieri es nuevo refuerzo de Montevideo City Torque. Con el objetivo de sumar minutos de juego como profesional, el zurdo cruza el charco a préstamo por un año. Eso sí, hay que destacar que es con opción de compra y, según informaron varias fuentes, sería de alrededor de 2,5 millones de dólares por el 70% de su ficha.

Un dato importante a tener en cuenta es que es considerado uno de los mejores proyectos de lateral izquierdo del país. De hecho, sin ir más lejos, en reiteradas oportunidades integró la Selección Argentina Juvenil debido a su destacada calidad para su corta edad. En una de esas convocatorias, se dio el lujo de sacarse una foto con Lionel Messi en pleno entrenamiento.

Santiago Zampieri y Lionel Messi en la Selección Argentina. (@santiago_zampieri)

Publicidad

La salida de Zampieri, clave para Boca

Además de ir en busca de rodaje, la salida de Santiago Zampieri le otorgó un cupo a Boca. Una vez firmados los papeles para oficializar el traspaso, el Xeneize está habilitado para incorporar un futbolista, debido a que el plazo inicial para el mercado de pases ya finalizó y en este momento solo se puede inscribir jugadores en caso de ceder o vender al exterior.

Con este panorama sobre la mesa, resta saber si será utilizado en un delantero o un central. Tal como informó BOLAVIP, en Brandsen 805 interesan Ezequiel Ávila para la zona ofensiva, mientras que Francisco Álvarez o Santiago Núñez son los apuntados para la zaga. Vale recordar que el Chimy está libre y los defensores tienen contrato en Argentinos Juniors y Estudiantes, respectivamente.