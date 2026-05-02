Milton Giménez confía en ser titular en la visita de Boca a Barcelona por la Libertadores: “El martes otra vez”

Este sábado por la tarde, Boca venció 2-1 a Central Córdoba en la última fecha del Torneo Apertura 2026, antes de los octavos de final del próximo fin de semana. Los goles los convirtieron Alan Velasco y casi inmediatamente Milton Giménez, que rompió el silencio al término del partido y dejó una frase que hizo mucho ruido en el ambiente de cara a lo que se viene en estos días.

Debido a la seguidilla de compromisos que afronta el Xeneize, el centrodelantero viene sumando minutos de juego con mucha frecuencia y lleva tres titularidades seguidas anotando, en lo que respecta al campeonato doméstico (Independiente, Defensa y Justicia y el propio Central Córdoba). Bajo ese panorama, deslizó un adelanto de lo que podría ser el equipo del próximo martes…

Lo cierto es que, de cara al duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, el atacante anunció su pronóstico. “Creo que me va a tocar el martes otra vez“, sentenció Giménez en zona mixta al ser consultado sobre su rodaje en este último tiempo. “Estoy contento porque me está tocando jugar y hay que aprovecharlo“, manifestó pocos segundos más tarde.

Hay que tener en cuenta que Adam Bareiro fue expulsado, por lo que no podrá jugar y queda un lugar vacante. Dicho sitio lo disputan Gimenez o Exequiel Zeballos, para acompañar a Miguel Merentiel que es la fija en la zona ofensiva. Aunque son estilos muy distintos, ambos delanteros pelean cabeza a cabeza y para el ex Banfield, él corre con ventaja respecto al Changuito.

"CREO QUE ME VA A TOCAR EL MARTES"



Milton Giménez, autor de uno de los goles de Boca, contó que se imagina dentro del once inicial frente a Barcelona de Ecuador por la expulsión de Bareiro frente a Cruzeiro por CONMEBOL #Libertadores.@DarioOcchiuzzi en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/EyUnrKR0bw — DSPORTS (@DSports) May 2, 2026

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Por otro lado, se refirió al gol anulado en el principio del partido. “No la pude ver todavía, me dijeron que es muy fina. Me podría haber cobrado gol, je“, sostuvo el goleador del Xeneize. Además, sobre su regreso a Santiago del Estero para enfrentar a su ex club, Milton sostuvo: “Me siento muy bien cuando vengo acá. Me tratan bien, la gente me pone contento“.

El gol de Milton Giménez vs. Central Córdoba

Lo cierto es que Malcom Braida rompió líneas, Zeballos controló, gambeteó y metió un pase de 3 dedos dentro del área, para que su compañero solo tenga que empujar el balón contra la red. Como no podía ser de otra manera, Milton Giménez se vistió de goleador y metió el 2-0 para que el Xeneize estire la ventaja en el resultado parcial, justo antes del final del primer tiempo.

¡EL OLFATO DE GOLEADOR! Milton Giménez se mostró en el momento justo, recibió de Zeballos y la empujó para el segundo de Boca en el triunfo por 2-1 vs. Central Córdoba por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/1cYdHdb37m — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026