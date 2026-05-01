En materia de innovación y crecimiento institucional, no son muchos los clubes en el mundo que estén a la altura de River. Desde 2020 con Rodolfo D´Onofrio a la cabeza se decidió cambiar drásticamente la infraestructura del club. Si bien el Estadio Monumental siempre se llevó los principales focos, hubo mejoras en todo el club.

Se duplicó la capacidad del estacionamiento, se realizó un SUM nuevo, se hizo el Instituto River Plate, se mejoraron las condiciones del River Camp en Ezeiza, se construyó el predio de Cantilo para que trabajen las Inferiores en excelentes condiciones y se planea realizar un polideportivo.

El próximo paso será la ampliación de la capacidad del Estadio Monumental con la construcción de una quinta bandeja que tendrá espacio para 16 mil espectadores, lo que llevará la capacidad total del estadio a 101 mil, quedando como el recinto deportivo más grande del continente americano.

También se construirá un techo que cubrirá las tribunas de los cuatro costados y tendrá un espacio libre en el centro con el objetivo de permitir que la luz solar dé en el terreno de juego. Carlos Trillo, vocal por la minoría, propone que en el techado haya paneles solares. Dicha iniciativa no solamente pone el foco en el ahorro energético, sino en la posibilidad de ahorrar dinero, ser una institución modelo en cuestiones ecológicas y tener beneficios crediticios.

Carlos Trillo dialogó en exclusiva con Bolavip

Fue candidato a presidente de River en las elecciones de 2021 y en las de 2025, en ambas quedó en el segundo puesto, pero en los últimos comicios también encabezó la lista de vocales, por lo que finalmente asumió ese cargo. Él mismo se define como un vocal de la minoría, es opositor, pero constructivo y deja en claro que sus propuestas no son con fines políticos.

En diálogo con BOLAVIP, Carlos Trillo contó en detalle cómo es el proyecto para que el futuro techo del Estadio Monumental tenga paneles solares: “Desde la primera minoría de River, a través de nuestro representante, el ingeniero Javier Salomón, presentamos un proyecto para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sustentable y moderno en todas las instalaciones del club“.

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Además, agregó: “Ya lo venía mencionando durante la campaña y quedó plasmado en nuestra plataforma electoral: si se realizaba el techado del Monumental, queríamos incluir paneles solares en el mismo. Sabemos que el club destina cerca de 50.000 dólares mensuales en electricidad. Con esta iniciativa podríamos reducir drásticamente ese costo estructural incorporando energía solar en el techo del estadio, los edificios, arriba del museo, el estacionamiento, el colegio y en el nuevo predio de Cantilo”.

Carlos Trillo asumió como vocal de River. (Foto: @DrCarlosTrillo).

Por otro lado, Trillo dijo: “La propuesta es clara: instalación de paneles solares con un sistema OnGrid conectado a la red, a cero costo para River y prácticamente sin inversión inicial. ¿Qué ganamos con esto? Menos gasto (o ninguno), mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y una importante reducción de la huella de carbono. Además, nos posiciona mejor frente a sponsors, organismos internacionales y entidades de crédito, y genera beneficios impositivos por el uso de energías renovables“.

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“Esto no es solo una cuestión energética: es gestión, planificación y entender hacia dónde va el mundo. Hay que hacerlo ahora, antes de cerrar el diseño definitivo de las obras. Después será tarde. El proyecto permitiría generar entre 6.500 y 7.000 megawatts, cubriendo el 100% del consumo energético del club. Ambientalmente, evitaríamos emitir más de 3.500 toneladas de dióxido de carbono por año, lo que equivale a plantar más de 150.000 árboles en la ciudad”, agregó el vocal.

Trillo profundizó: “Es un proyecto redondo que cierra por todos lados. Ahora bien, somos conscientes de que el Monumental exige, primero y principal, un plantel competitivo a la altura de la historia de River. Lo vengo repitiendo desde hace tiempo y soy el primero en decirlo en las reuniones de Comisión Directiva: hay que comprar un 9 y un 10. River es mucho más que fútbol —tiene un montón de disciplinas, colegios y actividades—, pero eso no impide que avancemos en paralelo en decisiones estratégicas e institucionales como esta. Los grandes clubes del mundo hacen ambas cosas al mismo tiempo”.

Norberto Alonso y Carlos Trillo. (Foto: @DrCarlosTrillo).

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“Lo urgente es lo futbolístico: necesitamos un equipo competitivo con refuerzos de jerarquía. Pero también hay que avanzar en las decisiones estructurales que acompañen el desarrollo del Monumental y construyan el futuro del club más allá de cualquier contexto. Este es el momento. Es ya. Si no se lleva adelante, no lo entendería. Espero que la política no se meta en el medio. Hice esta presentación como socio común que soy, porque amo River y quiero lo mejor para la institución”, completó Carlos Trillo.

Así propone Carlos Trillo que quede el Estadio Monumental

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*Las imágenes son a modo ilustrativo.