Franco Colapinto se metió entre los 10 mejores de la clasificación y largará 8º en el GP de Miami; pole para Antonelli

Franco Colapinto está teniendo su mejor fin de semana desde que está en la Fórmula 1, siendo consistentemente uno de los mejores pilotos de la parrilla en el GP de Miami. El argentino se metió entre los diez mejores en clasificación una vez más y mañana saldrá desde el octavo puesto en la carrera principal del Gran Premio.

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Con un tiempo de 1:28.762, Franco Colapinto superó a su propio compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, por 38 milésimas y también al Red Bull de Isack Hadjar en la Q3, lo cual la permitirá salir desde la cuarta fila en la carrera de este domingo, lado a lado con el McLaren de Oscar Piastri.

Adelante, el líder del campeonato, Kimi Antonelli marcó 1:27.798 en su primera vuelta rápida, apenas iniciada la última tanda clasificatoria. Ese tiempo fue imposible de bajar, aunque el intento de Max Verstappen pasó cerca. El neerlandés quedó a 166 milésimas y saldrá desde el segundo cajón.

Parrilla de salida para el GP de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Estebab Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

Minuto a minuto de la clasificación del GP de Miami

18:05 – POLE POSITION PARA KIMI ANTONELLI, COLAPINTO P8.

18:02 – Los autos nuevamente a pista. 3 minutos en el reloj. Se define todo. Antonelli, Russell, Piastri y Norris, los primeros en salir.

Los autos nuevamente a pista. 3 minutos en el reloj. Se define todo. Antonelli, Russell, Piastri y Norris, los primeros en salir. 17:58 – ANT, LEC, VER, NOR, RUS, HAM, PIA, COL, HAD, GAS. Los diez tras el primer intento.

ANT, LEC, VER, NOR, RUS, HAM, PIA, COL, HAD, GAS. Los diez tras el primer intento. 17:57 – Tiempazo de Antonelli, +0.345 de diferencia con Leclerc. El único en bajar el 1:28.000.

Tiempazo de Antonelli, +0.345 de diferencia con Leclerc. El único en bajar el 1:28.000. 17:56 – Primero de los dos intentos que tendrán todos los pilotos en esta tanda. Antonelli, 1:27.798, primero. Colapinto, octavo.

Primero de los dos intentos que tendrán todos los pilotos en esta tanda. Antonelli, 1:27.798, primero. Colapinto, octavo. 17:52 – Arranca la Q3. 12 minutos para conocer al dueño de la pole position para el GP de Miami.

Arranca la Q3. 12 minutos para conocer al dueño de la pole position para el GP de Miami. 17:45 – Se quedan afuera Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon y Albon . En Q3 estarán los dos McLaren, los dos Ferrari, los dos Mercedes, los dos Red Bull y los dos Alpine.

Se quedan afuera . En Q3 estarán los dos McLaren, los dos Ferrari, los dos Mercedes, los dos Red Bull y los dos Alpine. 17:44 – Franco Colapinto se mete en Q3.

Franco Colapinto, una vez más entre los 10 mejores del GP de Miami. (Getty)

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17:40 – Norris no mejora a Colapinto, que sigue en el puesto 8. Quedan 3:30. Último intento para todos.

Norris no mejora a Colapinto, que sigue en el puesto 8. Quedan 3:30. Último intento para todos. 17:36 – Le sacaron el tiempo a Norris, por lo que se está quedando afuera. Junto a él, también los Williams (Albon, Sainz), los Haas (Ocon, Bearman) y Nico Hulkenberg. Quedan 8 minutos.

Le sacaron el tiempo a Norris, por lo que se está quedando afuera. Junto a él, también los Williams (Albon, Sainz), los Haas (Ocon, Bearman) y Nico Hulkenberg. Quedan 8 minutos. 17:35 – 1:28.975 para Franco Coalpinto. Se pone quinto. Una vez más por delante de Gasly.

1:28.975 para Franco Coalpinto. Se pone quinto. Una vez más por delante de Gasly. 17:29 – Ahora sí se pone en marcha la Q2, buscamos a los 10 mejores.

Ahora sí se pone en marcha la Q2, buscamos a los 10 mejores. 17:21 – FUEGO EN EL AUTO DE BORTOLETO. Parece ser un sobrecalentamiento de frenos. Hoy le pasó a Hulkenberg. Esto retrasará el inicio de la Q2.

¡¡MUCHÍSIMO FUEGO EN EL AUDI DE BORTOLETTO, QUE QUEDÓ AFUERA EN LA Q1!! Tardaron en llegar con el matafuegos y el problema no pasó a mayores de casualidad.



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17:20 – Confirmado, se quedan afuera Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto .

Confirmado, se quedan afuera . 17:19 – Franco Colapinto se asegura un lugar en la Q2, mejorando su tiempo.

Franco Colapinto se asegura un lugar en la Q2, mejorando su tiempo. 17:18 – Bandera a cuadros en la Q1. Es la hora de la verdad.

Bandera a cuadros en la Q1. Es la hora de la verdad. 17:17 – Advertencia para Colapinto por impedir.

Advertencia para Colapinto por impedir. 17:15 – Bortoleto logró salir a pista. Impresionante trabajo de los mecánicos de Audi. Veremos si le alcanza para pasar a Q2.

Bortoleto logró salir a pista. Impresionante trabajo de los mecánicos de Audi. Veremos si le alcanza para pasar a Q2. 17:13 – Colapinto se metió décimo con un 1:29.917, a +0.818 de la punta, casi dos décimas por delante de Gasly y casi cinco décimas por delante del corte actual.

Colapinto se metió décimo con un 1:29.917, a +0.818 de la punta, casi dos décimas por delante de Gasly y casi cinco décimas por delante del corte actual. 17:12 – Ahora sí, todos los pilotos con vuelta salvo Bortoleto, a quien le siguen arreglando el auto en el box. Están afuera Bottas, Pérez, Stroll, Alonso y Lindblad.

Ahora sí, todos los pilotos con vuelta salvo Bortoleto, a quien le siguen arreglando el auto en el box. Están afuera Bottas, Pérez, Stroll, Alonso y Lindblad. 17:10 – Quedan 9 minutos. De los que marcó tiempo, se queda afuera Bottas. Los otros cinco eliminados serían Gasly, Colapinto, Albon, Bortoleto y Lawson, pero porque aún no marcaron vuelta.

Quedan 9 minutos. De los que marcó tiempo, se queda afuera Bottas. Los otros cinco eliminados serían Gasly, Colapinto, Albon, Bortoleto y Lawson, pero porque aún no marcaron vuelta. 17:07 – A falta de 12 minutos en la Q1, los Alpine regresaron a boxes sin marcar vuelta.

A falta de 12 minutos en la Q1, los Alpine regresaron a boxes sin marcar vuelta. 17:05 – Salvo Bortoleto y Lawson, ya están todos los pilotos en pista.

Salvo Bortoleto y Lawson, ya están todos los pilotos en pista. 17:00 – Arranca la clasificación del GP de Miami. Los Cadillac de Bottas y Pérez, los primeros en salir.

Arranca la clasificación del GP de Miami. Los Cadillac de Bottas y Pérez, los primeros en salir. 16:55 – Los autos se ponen en marcha en los garage, quedan cinco minutos para que empiece a correr el reloj de la Q1.

– Los autos se ponen en marcha en los garage, quedan cinco minutos para que empiece a correr el reloj de la Q1. 16:50 – Los pilotos se dirigen a sus respectivos boxes y el ambiente empieza a ponerse serio en el paddock de Miami.

Los pilotos se dirigen a sus respectivos boxes y el ambiente empieza a ponerse serio en el paddock de Miami. 16:45 – Quince minutos para el comienzo de la clasificación del GP de Miami.

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16:40 – Para mañana, hay pronóstico de tormenta eléctrica en Miami. Hoy, por lo pronto, el calor es abrasador: 32ºC de temperatura ambiente, y por arriba de los 50ºC es la temperatura en pista . Atención a la degradación de los neumáticos, especialmente en la parte final de la vuelta.

Para mañana, hay pronóstico de tormenta eléctrica en Miami. Hoy, por lo pronto, el calor es abrasador: . Atención a la degradación de los neumáticos, especialmente en la parte final de la vuelta. 16:30 – Ayer habló Briatore, destacó al pueblo argentino y al gran evento que tuvo a Franco Colapinto como protagonista el pasado domingo: “ Es realmente difícil entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1 , primero, y segundo la forma en que Franco fue una estrella en ese evento. Fue increíble. Es muy bueno para él ver cómo todo el país lo apoya. Espero que el país también empuje al auto “, expresó.

Ayer habló Briatore, destacó al pueblo argentino y al gran evento que tuvo a Franco Colapinto como protagonista el pasado domingo: “ , primero, y segundo la forma en que Franco fue una estrella en ese evento. Fue increíble. “, expresó. 16:20 – Franco tuvo, en la sprint, su mejor clasificación en la Fórmula 1. El objetivo es repetir ese P8 en esta clasificación para el Gran Premio.

Franco tuvo, en la sprint, su mejor clasificación en la Fórmula 1. El objetivo es repetir ese P8 en esta clasificación para el Gran Premio. 16:12 – La FIA descalificó a Gabriel Bortoleto de la carrera sprint, en la cual había finalizado en el puesto 11, luego de descubrir que la presión de la toma de aire del motor era superior al límite permitido.

La FIA descalificó a Gabriel Bortoleto de la carrera sprint, en la cual había finalizado en el puesto 11, luego de descubrir que la presión de la toma de aire del motor era superior al límite permitido. 16:05 – Franco Colapinto reconoció que el toque con Verstappen lo complicó en la sprint: “Me condicionó, porque me eso me hizo perder dos puestos y con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos atrás de Pierre se calientan mucho más las gomas”, fue parte de su análisis. Declaraciones completas.

Franco Colapinto reconoció que el toque con Verstappen lo complicó en la sprint: “Me condicionó, porque me eso me hizo perder dos puestos y con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos atrás de Pierre se calientan mucho más las gomas”, fue parte de su análisis. Declaraciones completas. 15:55 – Alpine destacó el décimo puesto de Franco Colapinto, a pesar de que no haya sido suficiente para puntuar.

P10 today. Unfortunate to miss out on some points, but superb drive regardless 👏 pic.twitter.com/KoUr0Ix9jV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026

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15:50 – Cinco pilotos lograron la pole en lo que va de la historia del GP de Miami: Max Verstappen 3 (2024, sprint 2024, 2025), Lando Norris 1 (sprint 2026), Kimi Antonelli 1 (sprint 2025), Sergio Pérez 1 (2023), Charles Leclerc 1 (2022)

Cinco pilotos lograron la pole en lo que va de la historia del GP de Miami: (2024, sprint 2024, 2025), (sprint 2026), (sprint 2025), (2023), (2022) 15:40 – Nico Hülkenberg, que no pudo largar la sprint porque su auto comenzó a prenderse fuego en la vuelta de formación, cambió el TAG700 ECU de la unidad de potencia de su AUDI y se espera que pueda correr la clasificación.

Nico Hülkenberg, que no pudo largar la sprint porque su auto comenzó a prenderse fuego en la vuelta de formación, cambió el TAG700 ECU de la unidad de potencia de su AUDI y se espera que pueda correr la clasificación. 15:35 – Lando Norris hizo el mejor tiempo en la clasificación sprint, con una marca de 1:28.725, lo cual será la marca de referencia para esta clasificación. Lejos estamos todavía del récord del circuito, 1:26.204, establecido por Max Verstappen en 2025.

Lando Norris hizo el mejor tiempo en la clasificación sprint, con una marca de 1:28.725, lo cual será la marca de referencia para esta clasificación. Lejos estamos todavía del récord del circuito, 1:26.204, establecido por Max Verstappen en 2025. 15:30 – Resta una hora y media para el inicio de la clasificación del Gran Premio de Miami. McLaren buscará seguir la línea de un fin de semana que se asemeja mucho más al 2025, donde dominaron, que al inicio de la temporada actual.

Así es el circuito de Miami de la Fórmula 1

LARGO : 5,412 Metros

: 5,412 Metros CURVAS : 19

: 19 ZONAS DE AERODINÁMICA ACTIVA : 3

: 3 VUELTA RÁPIDA 2026: 1:28.725 – Lando Norris

1:28.725 – Lando Norris RÉCORD DEL CIRCUITO: 1:26.204 – Max Verstappen (2025)