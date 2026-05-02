River hoy: formación vs. Atlético de Tucumán, presencia de Longoria en el predio y elogios de Fillol y Chilavert a Beltrán

Tras conseguir una muy valiosa victoria ante Bragantino en Brasil para liderar su grupo en Copa Sudamericana, River cerrará este domingo su participación en la primera fase del Apertura 2026 que ya lo tiene clasificado a instancias de playoffs, buscando mantener la segunda posición que ocupa hasta la fecha en la Zona B, ya sin chances de alcanzar al líder Independiente Rivadavia.

Para ello, recibirá este domingo a Atlético de Tucumán en el Estadio Monumental, desde las 18.30, con una formación para la que se esperan varios cambios en función de la rotación de nombres a la que quiere dar lugar Eduardo Coudet en la previa de los octavos de final del certamen doméstico y los tres partidos que le quedan por delante en fase de grupos de la Sudamericana.

La probable formación de River vs. Atlético de Tucumán

Dos variantes importantes que propondría Coudet tendrán lugar en la defensa, para cuidar a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta que tienen cuatro amarillas. Otros que descansarían son Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván.

Así las cosas, River podría formar con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maxi Salas.

Pezzella volvería a la titularidad este domingo.

Beltrán recibió elogios de Fillol y Chilavert

Tras dar en Brasil una nueva prueba de gran actualidad, Santiago Beltrán recibió el elogio de dos ex arqueros que son leyendas para el fútbol sudamericano: Ubaldo Matildo Fillol, que a la vez es símbolo de River, y José Luis Félix Chilavert, tres veces elegido el mejor del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

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“Quiero felicitar a Beltrán, el arquero de River. Ya en su aparición lo habíamos felicitado y habíamos destacado muchas de sus virtudes, pero ahora se ha consolidado. Fue fundamental en el triunfo de River contra Bragantino en Brasil. Me pone muy contento el momento de Beltrán. Quiero destacar la tranquilidad y la seguridad que transmite. Me emocionó mucho después de atajar el penal la manera en que abrazó a Martínez Quarta”, expresó El Pato.

“Lo vengo siguiendo desde que debutó en el arco de River. Vi el partido (con Bragantino) con mi hermano mayor y justamente resaltábamos la personalidad con la edad que tiene, la autoridad con que sale a buscar una pelota arriba. Y después, tapar un penal, en un campo en Brasil, no es fácil. Para mí estamos en presencia de un arquero con el que la Argentina tiene que estar tranquila, soñar que tiene al sustituto del Dibu Martínez. Sin lugar a dudas”, fueron las palabras de Chilavert.

Pablo Longoria se hizo presente en el River Camp

En la mañana de este sábado, el flamante director deportivo que tiene River, Pablo Longoria, comenzó a ejercer funciones haciéndose presente en el predio para ver los partidos que la Cuarta, Quinta y Sexta División disputaron ante Aldosivi.

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Cabe destacar que entre las funciones del español, será importante su incidencia en las decisiones que se tomen a nivel de categorías formativas e inferiores, buscando una línea de estilo que conecte a todas las divisiones.

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