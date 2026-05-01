Hulk rescindió contrato en Atlético Mineiro y llegará a Fluminense, que busca la épica en la Copa Libertadores

En las últimas horas, la noticia que sacudió al fútbol sudamericano fue que Hulk rescindió su contrato en Atlético Mineiro. El experimentado delantero brasileño optó por ponerle punto final a su convenio con la institución y tendrá su despedida el 10 de mayo de cara a los hinchas. Además, hay fuertes indicios de que su futuro estará en Fluminense como flamante refuerzo de elite.

El atacante de 39 años, que en junio cumplirá 40, interrumpió anticipadamente su acuerdo con el Galo para cambiar de equipo dentro del país. Este viernes 1° de mayo firmó la rescisión y ya se convirtió en agente libre, para decidir su próximo paso en su carrera profesional. Tal como informó ESPN Brasil, en estos días se convertiría en la nueva incorporación del Tricolor hasta 2028.

Hulk, delantero brasileño en Atlético Mineiro. (Getty Images)

Lo cierto es que ya se rumoreaba, pero este viernes se selló la salida al poner la firma correspondiente. De esta manera, Hulk se despedirá de los hinchas el 10 de mayo en la Arena MRV, cuando Atlético Mineiro reciba a Botafogo por una nueva fecha del Brasileirao. Allí, el club le realizará un importante homenaje al ídolo que marcó una época y devolvió el cariño con múltiples logros.

Givanildo Vieira de Souza, más conocido por su apodo, llegó al Galo en 2021 y se convirtió en una leyenda absoluta. Desde su arribo disputó un total de 309 partidos oficiales, entre los que convirtió 140 goles y repartió 55 asistencias. No conforme con su aporte individual, conquistó 8 títulos: 5 campeonatos estatales, un Brasileirao, una Copa do Brasil y una Supercopa de Brasil.

Hulk, delantero brasileño en Atlético Mineiro. (Getty Images)

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Cabe destacar que es el máximo goleador brasileño en actividad y el noveno del mundo, por encima de Neymar, por lo que se trata de un mítico delantero a nivel mundial. De esta manera, Hulk dejará de ser dirigido por Eduardo Domínguez y, si se cumple lo estimado por todos en el ambiente, pasará a estar bajo las órdenes de Luis Zubeldía, ambos entrenadores argentinos.

El comunicado de la salida de Hulk de Atlético Mineiro

“Me llevo mucho más que títulos; me llevo una conexión que cambió mi vida. El Atlético Mineiro y su afición me hicieron sentir como en casa desde el primer día, y estaré eternamente agradecido a este club al que aprendí a amar. Espero verlos a todos en el Arena para que podamos despedirnos juntos, como se merece esta hermosa historia: con emoción, gratitud y una gran celebración“, expresó.

𝐃𝐚𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚 #𝐄𝟕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨, 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐚́ 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐑𝐕



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