Todos los códigos del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 para sobres gratis: cuáles son y cómo canjearlos

El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 ya está disponible, y se puede ingresar tanto desde la página de FIFA como desde su propia aplicación en la App Store. Al igual que sucedió en 2022, se podrán conseguir dos sobres gratuitos por día, con cinco figuritas cada uno.

Pero también hay códigos que permitirán obtener sobres gratis adicionales, y llegar al máximo de abrir un cuatro sobres por día. Para ello serán clave los códigos que van entregando las diferentes marcas. A continuación te compartimos todos los códigos actualmente vigentes para el Álbum Virtual del Mundial 2026.

Los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

Como canjear los códigos del Álbum Virtual

La forma más sencilla es ingresar a la aplicación del Álbum Virtual, dirigirse a la zona del “Código Promocional”, en la parte derecha de la pantalla.

A la derecha, la zona de ´Código Promocional´.

Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla.

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La pantalla de activación.

Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito.

El sobre aparecerá cuando ingreses el código.

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Códigos de un solo uso

Así como van siendo liberados códigos para obtener sobres gratuitos que son de uso público, hay otros códigos de un solo uso. Por lo general, vienen en los sobres físicos o en diferentes artículos de las marcas asociadas, como en etiquetas de botellas de Coca-Cola.

No obstante, esos códigos son de uso personal, y si bien se canjean de la misma forma, sólo se pueden usar una vez en una cuenta y, una vez canjeado, será desactivado, por lo que si se lo intenta introducir en otra cuenta, no funcionará.