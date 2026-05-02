Coudet implementa la rotación: el posible 11 de River para recibir a Atlético Tucumán

River ya tiene todo listo para enfrentar a Atlético Tucumán, por la reprogramada fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Eduardo Coudet piensa en rotar, pensando en la larga seguidilla de partidos que acumula y que puede extenderse si su equipo llega lejos en esta competencia.

Son pocos los habituales titulares que se mantendrían en la alineación inicial. Algunos como Santiago Beltrán, Lautaro Rivero y Facundo Colidio podrían permanecer en el equipo, mientras que otras piezas claves lo mirarían desde afuera.

Una de las bajas confirmadas es la de Lucas Martínez Quarta, a quien el Chacho decidió dejar afuera de los convocados para no arriesgarlo con cuatro amarillas. Paulo Díaz, que era uno de los candidatos a ser titular, también se perderá el compromiso por lesión.

Quienes se meterían en el equipo serían futbolistas de recambio como Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Matías Viña, Lucas Silva, Giuliano Galoppo y Joaquín Freitas. Todos se perfilan para ir de arranque este domingo desde las 18:30 en el Monumental.

El posible 11 de River

A falta de la confirmación oficial, River podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Los convocados de River

De cara a lo que será el compromiso contra el Decano, que registra una flojísima temporada (marcha 13° en la Zona B con 11 puntos), Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados con algunas ausencias llamativas, sobre todo porque los futbolistas están disponibles para jugar, pero no entran en la consideración del entrenador.

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Arqueros : Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.

: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión. Defensores : Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella.

: Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella. Volantes : Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Maximiliano Meza, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre.

: Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Maximiliano Meza, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre. Delanteros: Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio, Agustín Ruberto.

En síntesis