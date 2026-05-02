Los posibles rivales de Boca en octavos de final del Apertura tras el triunfo ante Central Córdoba

Boca cerró su participación en la fase inicial del Torneo Apertura con un triunfo en Santiago del Estero ante Central Córdoba. El resultado a favor de los dirigidos por Claudio Úbeda fue 2 a 1, gracias a los goles de Alan Velasco y Milton Giménez en el primer tiempo, con un descuento de Michael Santos en el arranque del complemento.
Con la victoria fuera de La Boca, el club de la Ribera se aseguró ser al menos el segundo mejor ubicado de la Zona A y depende del resultado de Estudiantes de La Plata de este sábado por la noche, donde visitará a Platense en Vicente López.
Si el Pincha gana su encuentro ante los de Walter Zunino, se quedará con el primer puesto del grupo. Caso contrario, Boca será el líder de la Zona A con 30 puntos.
Sea como sea, bajo estas condiciones, los octavos de final del Apertura los jugará en La Bombonera y también un potencial partido de cuartos de final. Sin embargo, si es segundo, dependerá del rival que le toque para unas hipotéticas semifinales. Siendo primero, ese encuentro también sería en Brandsen 805.
En este contexto, el rival de 8avos para Boca saldría del 7° u 8° de la Zona B. Si queda líder, el potencial contrincante no sale de Huracán, Barracas, Racing, Tigre o Sarmiento.
¡𝗚𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢́ 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗖𝗔𝗔𝗔! 💪💙💛💙 pic.twitter.com/wf0l6krBmd— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 2, 2026
Si el Xeneize queda segundo finalmente, se repiten algunos posibles rivales, sumando a Belgrano y Gimnasia de La Plata y excluyendo a Barracas, quien ya no tiene chances de quedar mejor ubicado que en el octavos lugar. Por ahora, hasta que juegue Estudiantes, el rival sería el conjunto barranqueño.
En una ráfaga, los goles de Velasco y Giménez en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
Así están los cruces tras el partido entre Boca y Central Córdoba
Lado izquierdo del cuadro
- Boca – Barracas
- Rosario Central – Lanús
- River – Independiente
- Vélez – Gimnasia LP
Lado derecho del cuadro
- Independiente Rivadavia – Unión
- Talleres – Belgrano
- Estudiantes – Huracán
- AAAJ – San Lorenzo
El desarrollo de la última fecha del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
- 14.00 Barracas Central 1–2 Banfield (Zona B)
- 14.30 Lanús 0–0 Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.15 Central Córdoba 1–2 Boca (Zona A)
- 18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 18.45 Unión – Talleres (Zona A)
- 21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)
Domingo 3 de mayo
- 13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
- 16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
- 16.00 Racing – Huracán (Zona B)
- 16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
- 18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 4 de mayo
- 17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)