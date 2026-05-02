Los posibles rivales de Boca en octavos de final del Apertura tras el triunfo ante Central Córdoba

Boca cerró su participación en la fase inicial del Torneo Apertura con un triunfo en Santiago del Estero ante Central Córdoba. El resultado a favor de los dirigidos por Claudio Úbeda fue 2 a 1, gracias a los goles de Alan Velasco y Milton Giménez en el primer tiempo, con un descuento de Michael Santos en el arranque del complemento.

Con la victoria fuera de La Boca, el club de la Ribera se aseguró ser al menos el segundo mejor ubicado de la Zona A y depende del resultado de Estudiantes de La Plata de este sábado por la noche, donde visitará a Platense en Vicente López.

Si el Pincha gana su encuentro ante los de Walter Zunino, se quedará con el primer puesto del grupo. Caso contrario, Boca será el líder de la Zona A con 30 puntos.

Sea como sea, bajo estas condiciones, los octavos de final del Apertura los jugará en La Bombonera y también un potencial partido de cuartos de final. Sin embargo, si es segundo, dependerá del rival que le toque para unas hipotéticas semifinales. Siendo primero, ese encuentro también sería en Brandsen 805.

En este contexto, el rival de 8avos para Boca saldría del 7° u 8° de la Zona B. Si queda líder, el potencial contrincante no sale de Huracán, Barracas, Racing, Tigre o Sarmiento.

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Si el Xeneize queda segundo finalmente, se repiten algunos posibles rivales, sumando a Belgrano y Gimnasia de La Plata y excluyendo a Barracas, quien ya no tiene chances de quedar mejor ubicado que en el octavos lugar. Por ahora, hasta que juegue Estudiantes, el rival sería el conjunto barranqueño.

Así están los cruces tras el partido entre Boca y Central Córdoba

Lado izquierdo del cuadro

Boca – Barracas

Rosario Central – Lanús

River – Independiente

Vélez – Gimnasia LP

Lado derecho del cuadro

Independiente Rivadavia – Unión

Talleres – Belgrano

Estudiantes – Huracán

AAAJ – San Lorenzo

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El desarrollo de la última fecha del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central 1–2 Banfield (Zona B)

14.30 Lanús 0–0 Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba 1–2 Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

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La tabla del Apertura en plena fecha