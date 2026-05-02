Boca sacó tres puntos muy valiosos en Santiago del Estero. Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, el Xeneize se impuso ante Central Córdoba nuevamente con una formación alternativa. Tras el triunfo, Claudio Ubeda tomó la palabra en conferencia de prensa y se mostró con bronca por la falta de efectividad.

“Deberíamos haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones que se nos generaron. No deberíamos haber sufrido, pero bueno, el fútbol argentino es así. Cuando te meten un gol de pelota parada, te ponen un poco en jaque sobre el final del partido. Son cosas que nos tienen que servir para lo que viene por delante”, expresó el DT.

De todas formas, aclaró: “No confundamos lo del sabor amargo con que está mal. El equipo jugó bien, el equipo ganó y generó situaciones. Obviamente, lo que nosotros pretendemos es tratar de controlar más el partido en el segundo tiempo para no tener que pasar por este tipo de situaciones en las que te pueden empatar sobre el final. Desde ese lugar, valoro mucho la actuación del equipo en general“.

Consultado por los goles errados de Merentiel, soltó: “El delantero está para generar situaciones de gol. Miguel las generó; entró en un momento del partido en el que sabíamos que, por sus características, podía generar situaciones para recibir y poder estar mano a mano. El delantero es así, a veces le toca anotar y otras veces no. Hoy no le tocó anotar y por eso el resultado no fue más holgado, pero en absoluto tengo críticas para él, ni mucho menos“.

Ubeda sobre la derrota con Cruzeiro y lo que viene ante Barcelona

Al Sifón le preguntaron por su decisión de dejar afuera del banco a Adam Bareiro y su relación con su expulsión en Belo Horizonte: “Para mí, en el otro partido en el que lo expulsan, la primera amarilla no fue absolutamente nada y la segunda es discutible. Dentro de su forma de jugar, él es muy activo, muy agresivo y tiene esa conducta de jugar a veces al límite. El hecho de que hoy no haya estado es porque también tenía cuatro amarillas“.

Palpitando el duelo ante Barcelona, expresó: “Sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y ya conocemos al rival. Sabemos que estuvo variando un poco su planteo táctico en los últimos dos partidos, así que ya cambiamos el chip y nos metemos de lleno en el partido de Copa para el martes. Es importante porque entendemos que es un rival al que deberíamos intentar ganarle para tener más tranquilidad“.

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“Tenemos bien en claro es que cada partido que Boca juegue pasa a ser el más importante, y los chicos lo tienen bien asimilado. Entienden que cada partido que juguemos es el más importante para nosotros, sin dejar de ver lo que pase después. Para eso nos ocupamos nosotros de la logística y de quién tiene que jugar o no. Ellos saben que en cada partido que tengamos por delante hay que entregar todo”, aseguró.