Este sábado 2 de mayo se enfrentan Central Córdoba y Boca por la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro comienza a 16:15 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Nazareno Arasa y en el VAR está Lucas Novelli.
Central Córdoba vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En el Estadio Único Madre de Ciudades, el Ferroviario recibe al Xeneize por la fecha 9. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN CENTRAL CÓRDOBA!
Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Bareiro, relegado
El delantero paraguayo no forma parte del banco de suplentes. De esta manera, llegará a los Playoffs sin amonestaciones, ya que las mismas se limpian para la siguiente instancia.
Adam Bareiro no juega frente a Central Córdoba.
¡BOCA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; Milton Giménez fueron los elegidos por Claudio Úbeda.
¡Los hinchas de Boca no pueden ingresar al estadio!
Debido a que las entradas son para el público local y también para el neutral, aquellas personas que concurran con indumentaria de Boca, deberán quitársela o, de los contrario, no podrán presenciar el partido.
⚠️OJO a esto, como las entradas son de PUBLICO NEUTRAL, los hinchas de #Boca que vayan al estadio NO PODRÁN INGRESAR CON NADA AZUL Y ORO.pic.twitter.com/IjcL8Y8rei— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 2, 2026
Los convocados de Boca
Claudio Úbeda conformó la delegación de fubtolistas con 24 hombres. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Santiago Ascacibar y Milton Delgado, pero serán suplentes.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 1, 2026
⚽ #Apertura2026
🆚 Central Córdoba
🗓 Sábado 02/05
🕙 16:15
🏟 Estadio Único Madre de Ciudades
💻 @elcanaldeboca#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/4ofwNdjErC
Los convocados de Central Córdoba
Lucas Pusineri citó a 24 futbolistas para que el Ferroviario enfrente a Boca.
☑️ Los convocados de Lucas Pusineri para esta tarde. pic.twitter.com/iOWw9D8cIX— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 2, 2026
¿Qué necesita Boca para terminar primero en su zona?
Para que Boca quede como líder de la Zona A una vez que termine la temporada regular necesita ganar y que Estudiantes no lo haga. Otra oportunidad que tiene es empatar y que el Pincha caiga en su visita a Vicente López para enfrentar a Platense. Cabe destacar que los de Úbeda cuentan con 27 puntos -los mismos que Vélez, pero con mejor diferencia de gol- y Estudiantes tiene 28.
Para Boca es importante quedar entre los primeros cuatro de su zona ya que de esa manera se asegura jugar el duelo de octavos de final en La Bombonera, pero si es líder también lo hará en las siguientes instancias, siempre y cuando avance a las mismas.
Conocé los accesos al estadio
En el encuentro, habrá presencia del público neutral. A raíz de ello, Central Córdoba confirmó los accesos para quienes accedan al estadio.
👉🏻 Los ingresos son los señalados en las imágenes.— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 1, 2026
- POPULAR SUR: por Av. Roca
- POPULAR NORTE: por Av. Diego Armando Maradona sentido, Norte/Sur.
- PLATEA OESTE: desde rotonda Puente Carretero.
- PLATEA ESTE NEUTRAL: por Av. Diego Maradona/Food Trucks sentido Sur/Norte. pic.twitter.com/XS08Nl8aXF
La terna arbitral de Central Córdoba vs. Boca
Nazareno Arasa fue designado como el árbitro principal para Central Córdoba - Boca, y está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
La posible formación de Boca vs. Central Córdoba
Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Central Córdoba vs. Boca
Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.