Central Córdoba vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

13:53hs ¿Qué necesita Boca para terminar primero en su zona?

Para que Boca quede como líder de la Zona A una vez que termine la temporada regular necesita ganar y que Estudiantes no lo haga. Otra oportunidad que tiene es empatar y que el Pincha caiga en su visita a Vicente López para enfrentar a Platense. Cabe destacar que los de Úbeda cuentan con 27 puntos -los mismos que Vélez, pero con mejor diferencia de gol- y Estudiantes tiene 28.