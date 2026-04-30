Se le abrió el arco al Oso Pratto: convirtió su primer gol en el torneo y aún sueña con el récord en la Copa Libertadores

Aunque el año había arrancado de la mejor manera para Lucas Pratto, el arco parecía cerrado, tanto en la Libertadores como en el torneo local. Y aunque en la Copa el récord de máximo artillero argentino aún no pudo alcanzarlo, luego de once fechas sí logró convertir su primer gol en el torneo, sino también le dio la victoria al equipo y con épica: a los 94 minutos metió el 2-1.

Desde que llegó a Coquimbo Unido en enero del 2026, el delantero exRiver y exBoca estaba esperando volver a jugar el torneo internacional persiguiendo su sueño de ser el argentino con más gritos en la competencia: lleva 30 goles, conquistados con las camisetas de River, Vélez, Atlético Mineiro y la Universidad Católica. Con un gol más, el 31, será el argentino más goleador en la Libertadores., igualando a Daniel Onega

Todos abrazando a Pratto. Fotos Coquimbo.

En la Copa todavía no se pudo dar: en tres partidos jugados, llevan una victoria (ante Universitario), un empate (Nacional) y la última derrota como visitante por 0-3. En los tres partidos disputó un total de 54 minutos. “Fue un mal partido en general. Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter y nos costó”, dijo una vez consumada la derrota.

En el torneo, en el que el delantero de 37 años no es titular sino que ingresa siempre en los segundos tiempos, logró romper el maleficio: ante La Calera y como visitante, recibió de espaldas al arco, giró y le dio de derecha desde afuera del área, con tal fortuna que la pelota se desvió en un defensor y descolocó al arquero. Así llegó el 2-1 y un festejo con mucho desahogo: todos sus compañeros corrieron a abrazarlo y celebrar el gol y el triunfo agónico.

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Campeón en Chile

Aunque es el primer gol en el torneo que se inició el 31 de enero, no es el primero que convierte con su nueva camiseta. Su debut en la Supercopa de Chile fue con gol y luego título: ante Limache primero, por las semifinales, el equipo ganó 3-2 y Pratto convirtió de penal el tanto definitivo. Y en la final ante la Universidad Católica, metió su tiro en la definición por penales (el del 3-3) que finalizó con el título para Coquimbo (que venía de ser campeón de la Liga en el 2025).

También convirtió por la Copa de la Liga, en la tercera fecha ante Deportes Concepción (la primera fecha no la jugó). Ahora espera por la cuarta fecha enfrentar a Colo Colo para avanzar en el grupo. A poco de cumplir 38 años (el 4 de junio), el Oso sigue vigente y con ganas de gritar goles, dejando atrás la sequía que sufrió en Sarmiento de Junín, donde en nueve partidos nunca pudo gritar.

Pratto con su primer título en Coquimbo. Foto Lucas Pratto.

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Goles y títulos

En su carrera, Pratto ostenta nada menos que 700 partidos oficiales y 177 goles, repartidos en Vélez (203), River (109), Atlético Mineiro (104), Olimpia, San Pablo, Universidad Católica, Lyn, Defensa y Justicia, Unión, Genoa, Tigre. En Boca (dos partidos), Feyenoord (8) y Sarmiento no pudo convertir.

En Chile, además de la Supercopa 2026, ya había sido campeón en el 2010 con la U. Fue campeón en Paraguay y también del Campeonato Mineiro en Brasil. Y además suma todos sus títulos en Argentina: dos veces campeón local con Vélez, dos de la Supercopa Argentina (una con el Fortín); una Copa Argentina, una Recopa y por supuesto la Copa Libertadores.