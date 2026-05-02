Jugador por jugador: los puntajes de Boca tras la victoria ante Central Córdoba

Leandro Brey (6): Tapó una muy buena pelota a 5 minutos del final, cuando Central Córdoba se venía. Sacando esa, no tuvo mucho trabajo.

Juan Barinaga (4): Se lesionó en un foul que encima le valió una amarilla. Sigue sin poder resaltar como para volver a ganarse el puesto. Salió a los 34′ de la etapa inicial.

Nicolás Figal (5): Correcto partido del zaguero, sin destacarse como en otras oportunidades. Puede pagar caro los excesos de confianza.

Marco Pellegrino (6): Firme por arriba y por abajo. El ex Huracán sigue demostrando que puede pelearle el puesto a Costa.

Malcom Braida (7): Otro grandísimo partido del lateral izquierdo, que se convirtió en una alternativa de confianza para Ubeda. Sólido defensivamente y muy claro a la hora de atacar.

Tomás Belmonte (6): Correcto partido del mediocampista, que es muy confiable defensivamente. Arriesga menos de lo que debería con los pases para adelante.

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Williams Alarcón (5): El chileno volvió a tener la chance como titular y, sin lucirse, tuvo un partido correcto. Todavía lejos de ser el que fue en Huracán.

Alan Velasco (7): Otro buen partido del ex Independiente, que volvió a convertir con ayuda de un desvío. El 20 se muestra cada vez más confiado en el campo de juego.

Ángel Romero (4): Otro flojo partido del paraguayo, desaparecido en el primer tiempo e impreciso en el segundo. Salió para los últimos 15′.

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Exequiel Zeballos (7.5): Muy desequilibrante por la banda izquierda. Asistió a Giménez tanto en el gol anulado como en el lícito. De a poco se va acercando al que era antes de la lesión.

Milton Giménez (6.5): El delantero sigue evolucionando en ritmo futbolístico y, mientras tanto, sigue aportando goles. Otra anotación a su contador personal. Veremos si le alcanza para ser titular en la Copa.

Marcelo Weigandt (5): Reemplazó a Barinaga en el primer tiempo y pasó desapercibido. Correcto partido, sin sufrir ni resaltar.

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Tomás Aranda (7): Ingresó en el segundo tiempo y se despachó con dos pases exquisitos que pudieron haber terminado en gol.

Miguel Merentiel (5): Se generó más chances que Giménez, pero las terminó todas mal. Boca necesita de su versión más eficaz.

Leandro Paredes (-): Aún con pocos minutos en cancha, dos pases que solo él sabe dar casi sirven para liquidar el encuentro.

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Milton Delgado (-): Pocos minutos en cancha.