Así están los cruces del Apertura tras los triunfos de Boca, Independiente y Estudiantes

Boca, Independiente y Estudiantes se impusieron ante Central Córdoba, San Lorenzo y Platense y empezaron a definir las cosas en la Zona A. De esta manera, el Apertura dejó prácticamente selladas las posiciones de ese grupo, a la espera de Vélez, que jugará ante Newell’s este lunes..
Solo un triunfo por siete goles de diferencia del Fortín cambiará los lugares en la tabla. De no darse ese escenario, el Xeneize se quedará en el segundo lugar, mientras que el Fortín deberá conformarse con ser tercero. A la espera de la definición de la otra zona, ya hay un cuadro tentativo.
De momento, Boca se está enfrentando a Huracán, pero aún restan resolverse más de la mitad de los partidos de esta última jornada. Lo cierto es que al haber finalizado segundo de su zona, jugará todos los mata mata en la Bombonera, salvo que se cruce con Independiente Rivadavia en semifinales.
El Pincha, por su parte, enfrentará al último clasificado del otro grupo, que hoy sería Barracas Central. El Rojo, en tanto, iría a Arroyito para medirse con Rosario Central. Todo empezará a definirse desde este domingo.
Así están los cruces tras el partido entre Boca y Central Córdoba
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes – Barracas
- Rosario Central – Independiente
- River – San Lorenzo
- Vélez – Gimnasia LP
Lado derecho del cuadro
- Independiente Rivadavia – Unión
- Talleres – Belgrano
- Boca – Huracán
- AAAJ – Lanús
El desarrollo de la última fecha del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
- 14.00 Barracas Central 1–2 Banfield (Zona B)
- 14.30 Lanús 0–0 Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.15 Central Córdoba 1–2 Boca (Zona A)
- 18.45 San Lorenzo 1 – Independiente 2 (Zona A)
- 18.45 Unión 1 – Talleres 1 (Zona A)
- 21.15 Platense 0 – Estudiantes 2 (Zona A)
Domingo 3 de mayo
- 13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
- 16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
- 16.00 Racing – Huracán (Zona B)
- 16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
- 18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 4 de mayo
- 17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)