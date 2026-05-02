Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras las victorias de Boca, Independiente y Estudiantes

La pelota volvió a rodar este sábado en el fútbol argentino para darle comienzo a un fin de semana de definiciones. Es que se puso en marcha la reprogramada novena fecha del Torneo Apertura, jornada que se transformó en la última de la fase regular y que será la encargada de confirmar los clasificados a los playoffs y los respectivos cruces de los octavos de final.

Los primeros encuentros del día movieron rápidamente las posiciones y tuvieron a Boca como el plato fuerte de la tarde. Con una victoria por 2-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el Xeneize se acomodó virtualmente como segundo en la Zona A, posición que solamente perderá si Vélez golea por siete goles o más a Newell’s.

Previamente, el telón sabatino se había levantado con el triunfo de Banfield por 2-1 sobre Barracas Central, complicando al Guapo en su deseo por meterse en Playoffs, y continuó con un pálido empate sin goles entre Lanús y Riestra en La Fortaleza.

La intensa actividad sabatina continuó con otros duelos determinantes. San Independiente venció 2-1 en el Nuevo Gasómetro, resultado que dejó a ambos clasificados dado el empate 1-1 que protagonizaron Unión y Talleres en Santa Fe. Por su parte, el día cerró con la victoria de Estudiantes por 2-0 ante Platense, con la que el Pincha se aseguró finalizar la fase en la cima de la zona A, con 31 unidades.

La acción continuará el domingo con una maratónica grilla compuesta por seis partidos de alto voltaje. Allí se destacarán nítidamente los cruces entre Racing y Huracán en Avellaneda, y la presentación de River ante Atlético Tucumán en el Monumental. Finalmente, el lunes se disputarán los últimos tres compromisos que le darán paso a los apasionantes duelos de eliminación directa.

Cómo está la tabla del Torneo Apertura

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Así continúa el fixture de la fecha

Sábado 2 de mayo

Barracas Central 1-2 Banfield (Zona B)

Lanús 0-0 Deportivo Riestra (Zona A)

Central Córdoba 1-2 Boca (Zona A)

San Lorenzo 1-2 Independiente (Zona A)

Unión 1-1 Talleres (Zona A)

Platense 0-2 Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)