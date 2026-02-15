No se vio en TV: el gesto de Bareiro a Riquelme que lo acerca a Boca

Boca sigue moviéndose en el mercado de pases, ya que aún posee el cupo extra por la lesión de Rodrigo Battaglia. Si bien el objetivo de Juan Román Riquelme era sumar a Edwuin Cetré, la operación se enfrió. Y ahora, hizo una oferta para quedarse con Adam Bareiro.

Por el delantero paraguayo que se encuentra en Fortaleza, la propuesta fue de 3 millones de dólares. Y lo más llamativo de la posible negociación es que River recibiría dinero, ya que aún conserva el 50% de la ficha. Pero más allá de ello, y las declaraciones que hizo Bareiro tras anotarle a Ferroviário Atlético Clube en el clásico cearense, hubo un gesto que lo acerca a La Ribera.

Luego de anotarle al elenco que milita en la Serie D brasileña, el oriundo de Asunción tuvo dos festejos: uno con su brazo en alto que derivó en un abrazo grupal con sus compañeros, y otro que fue con mensaje directo hacia Riquelme y el Xeneize: hizo el Topo Gigio, festejo que se volvió un clásico luego de que el máximo ídolo boquense, en el año 2000, se lo hiciera al presidente de aquel entonces, Mauricio Macri.

Bareiro, de 29 años, podría llegar a Boca, siempre y cuando los directivos se pongan de acuerdo en las negociaciones, pero también hay un factor clave: el salario del futbolista. Según pudo saber BOLAVIP, el que percibe en Brasil es muy elevado y desde Brandsen 805 no están dispuestos a igualar las cifras. Pero podría acordarse el contrato en caso de que acepte reducir sus pretensiones económicas.

Adam Bareiro habló de Boca

Una vez finalizado el partido en el Elzir Cabral, que fue correspondiente a la primera semifinal del Campeonato Cearense, Adam Bareiro fue consultado por los medios de comunicación brasileños por la oferta de Boca y la posibilidad que existe de que abandone a Fortaleza para regresar al fútbol argentino, donde también jugó para San Lorenzo.

“Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí. La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente, es gracias a ellos. Soy agradecido”, aseguró.

Los elogios de Riquelme a Bareiro

Años atrás, Juan Román Riquelme fue muy elogioso con Bareiro: “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso. Si el que juega mal compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite es Messi”.

“Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo contra el que sea. ¿Juega por Copa Argentina? Compite y se pelea con el defensor del otro equipo. Después juega contra Huracán y compite otra vez. El fútbol también es eso”, agregó.

