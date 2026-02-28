Boca vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este sábado 28 de febrero se enfrentan Boca y Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 17:45 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Pablo Dóvalo y en el VAR está Nicolás Lamolina.
Por la fecha 8 del Torneo Apertura, Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en La Bombonera. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Leandro Paredes, al banco
El capitán dejó atrás su lesión en el tobillo y estará entre las variantes para ingresar en el segundo tiempo.
¡ASÍ FORMA BOCA!
Valentino Simoni: ¿El verdugo de Boca?
El juvenil ahora es jugador de Gimnasia de Mendoza y va a La Bombonera como visitante. LEER MÁS...
Edinson Cavani y Ángel Romero no fueron citados
Al momento de dar a conocer la lista de convocados, Claudio Úbeda oficializó que tanto Edinson Cavani como Ángel Romero no forman parte de la misma.
En el caso del uruguayo volvió a sufrir dolores en la espalda, mientras que el paraguayo sufrió una molestia en el aductor. Aún se desconoce cuándo regresarán a las canchas.
Leandro Paredes vuelve a jugar
El capitán de Boca se recuperó del esguince en el tobillo derecho y retornó a la nómina de convocados. Por precaución, estaría entre los suplentes.
¿Cómo llega Gimnasia de Mendoza?
El Lobo se encuentra en una situación similar a la del Xeneize. En la Zona B está en la 13° posición con 7 unidades, y no obtiene un triunfo desde el 8 de febrero cuando se impuso ante Instituto. Luego cayó contra Talleres y Gimnasia y Esgrima de La Plata, además de que empató frente a Independiente.
¿Cómo llega Boca?
Más allá de que superó a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó en la Copa Argentina, donde ahora deberá esperar por el ganador de Sarmiento y Tristán Suárez, en el Torneo Apertura se encuentra fuera de la zona de Playoffs: acumula 8 unidades y está en la 9na ubicación.
Hace tres partidos que no gana en el ámbito doméstico: su última alegría fue ante Newell's, el 1 de febrero. Luego, perdió ante Vélez y empató frente a Platense y Racing.
Terna arbitral de Boca vs. Gimnasia de Mendoza
Pablo Dóvalo fue designado por la AFA para arbitrar el encuentro. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Jorge Broggi
La posible formación de Gimnasia de Mendoza vs. Boca
Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Palabra autorizada