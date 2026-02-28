Boca vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

15:26hs Edinson Cavani y Ángel Romero no fueron citados

Al momento de dar a conocer la lista de convocados, Claudio Úbeda oficializó que tanto Edinson Cavani como Ángel Romero no forman parte de la misma.

En el caso del uruguayo volvió a sufrir dolores en la espalda, mientras que el paraguayo sufrió una molestia en el aductor. Aún se desconoce cuándo regresarán a las canchas.