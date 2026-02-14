Chicho Serna dio las tres claves para que Boca gane la Copa Libertadores 2026

En medio de un inicio irregular de temporada, poco a poco en el mundo Boca comienzan a palpitar el regreso a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, certamen que se volvió esquivo para el club y que buscan ganar tras 18 años de sequía internacional.

Mauricio ‘Chicho’ Serna, quien sabe lo que es alcanzar la gloria continental con el Xeneize, y que fue parte del Consejo de Fútbol de la institución hasta el año pasado, brindó una entrevista con Planeta Boca Juniors, en la que se refirió a la obsesión del club por ganar este certamen.

Además, allí reveló que el club tiene que tener en cuenta tres puntos claves, ya que si cumplen los mismos van a tener chances de competir mano a mano con los equipos brasileños y así consagrarse con la tan ansiada séptima Copa Conmebol Libertadores.

“Para intentar ganar la Copa Libertadores no hay que tener una sola característica, son un montón de situaciones”, inició ‘Chicho’, quien ganó este certamen continental con el Xeneize en dos oportunidades, en las ediciones 2000 y 2001, de la mano de Carlos Bianchi como DT.

“Primero, una muy buena plantilla de jugadores. Buena y amplia, en ese orden, para tener recambio en momentos importantes. Después, el plantel, todos, tienen que estar convencidos del objetivo. Si eso pasa es mucho más fácil. Y lo más primordial, para mí, es ganar de local”, cerró.

Serna habló del presente de Boca

Por otro lado, el colombiano también se refirió al presente del equipo comandado por Claudio Úbeda, que inició su camino en el Torneo Apertura de manera irregular, debido a que ganó sus dos compromisos de local, mientras que cayó en las dos presentaciones de visitante.

Publicidad

Publicidad

ver también Frank Fabra mencionó uno por uno a todos los equipos argentinos que lo buscaron cuando dejó Boca: “Fueron muchos”

“Ha sido un inicio de temporada difícil, muy difícil para el club, porque teniendo delanteros de tanta categoría que no puedan arrancar el campeonato por lesión, y todos al mismo tiempo, dificultó la cosas. En cuanto a juego, el equipo ha tenido ratos muy buenos, como el primer tiempo ante Riestra, pero después sufrió demasiado en La Plata contra Estudiantes”, afirmó.

Datos claves