Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Que pasa si Irán se baja del Mundial 2026 tras los ataques de Estados Unidos

La creciente tensión entre los países pone en riesgo la participación del conjunto de Medio Oriente de la próxima Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Qué pasa si Irán se baja del Mundial 2026
© GettyQué pasa si Irán se baja del Mundial 2026

Restan apenas tres meses y un puñado de días para el Mundial 2026, el más grande de la historia, con 48 seleccionados. Sin embargo, los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que tuvieron lugar este sábado, pueden provocar que el seleccionado iraní, uno de los clasificados, decida bajarse de la competencia.

Y es que si bien todavía nada ha sido comentado al respecto, las diferencias entre ambas naciones son cada vez más grandes y parecen haber llegado a una altura irreconciliable. Especialmente con el poco tiempo que falta para la disputa de la Copa del Mundo, donde está pactada a compartir el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Irán salió sorteada para formar parte del Grupo G del Mundial 2026 y jugar todos los partidos en EEUU. (Getty)

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026 o algo por el estilo suceda, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder. Más específicamente el 6.2 y en él FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.

Qué está pasando en Medio Oriente

Esta madrugada de sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “de gran envergadura” contra Irán. El mismo repercutió en Teherán, capital del país, y otras ciudades. Según indicaron, los ataques tenían como objetivo al ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Publicidad

Por su parte, el régimen iraní respondió lanzando misiles y drones en territorio israelí. Ha habido reportes de explosiones no solo en Jerusalén, sino también en países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin. La situación aún no ha sido controlada y todo oriente medio está en vilo por lo que pueda suceder en las próximas horas.

En síntesis

  • A tres meses del Mundial 2026, Estados Unidos atacó Irán.
  • La selección de Irán podría retirarse del Mundial 2026 ante el ataque de Estados Unidos e Israel.
  • El Artículo 6.2 de la FIFA permite reemplazar selecciones en caso de bajas y aplicar multas de hasta 500.000 francos.
Germán Celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Es italiana, su papá es excombatiente de Malvinas, fue 26° de la WTA y ahora se casó y será mamá con un entrenador argentino
Tenis

Es italiana, su papá es excombatiente de Malvinas, fue 26° de la WTA y ahora se casó y será mamá con un entrenador argentino

Pronósticos Independiente vs Central Córdoba: el Rojo necesita levantarse después de dos golpes en Mendoza
Pronósticos

Pronósticos Independiente vs Central Córdoba: el Rojo necesita levantarse después de dos golpes en Mendoza

La IFAB aprobó 13 cambios de reglas que se implementarán en el Mundial 2026
Mundial 2026

La IFAB aprobó 13 cambios de reglas que se implementarán en el Mundial 2026

El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto y Gasly que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia
FÓRMULA 1

El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto y Gasly que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo