Que pasa si Irán se baja del Mundial 2026 tras los ataques de Estados Unidos

Restan apenas tres meses y un puñado de días para el Mundial 2026, el más grande de la historia, con 48 seleccionados. Sin embargo, los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que tuvieron lugar este sábado, pueden provocar que el seleccionado iraní, uno de los clasificados, decida bajarse de la competencia.

Y es que si bien todavía nada ha sido comentado al respecto, las diferencias entre ambas naciones son cada vez más grandes y parecen haber llegado a una altura irreconciliable. Especialmente con el poco tiempo que falta para la disputa de la Copa del Mundo, donde está pactada a compartir el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Irán salió sorteada para formar parte del Grupo G del Mundial 2026 y jugar todos los partidos en EEUU. (Getty)

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026 o algo por el estilo suceda, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder. Más específicamente el 6.2 y en él FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

“El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.

Qué está pasando en Medio Oriente

Esta madrugada de sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “de gran envergadura” contra Irán. El mismo repercutió en Teherán, capital del país, y otras ciudades. Según indicaron, los ataques tenían como objetivo al ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Por su parte, el régimen iraní respondió lanzando misiles y drones en territorio israelí. Ha habido reportes de explosiones no solo en Jerusalén, sino también en países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin. La situación aún no ha sido controlada y todo oriente medio está en vilo por lo que pueda suceder en las próximas horas.

