La IFAB aprobó 13 cambios de reglas que se implementarán en el Mundial 2026

La IFAB anunció la aprobación de varias modificaciones en el reglamento del fútbol, que serán obligatorias a partir del 1 de julio, pero se estrenarán en el Mundial 2026, que tendrá su puntapié inicial 11 de junio. Todo se confirmó luego de la 140° Reunión General Anual.

En líneas generales, los cambios apuntan a darle mayor fluidez al juego, evitando la pérdida de tiempo cuando los equipos están ganando. Además, se le asignan nuevas funciones al VAR, aunque algunas ya venían siendo implementadas (al menos en el fútbol argentino) en el último tiempo.

Objetivo: mejorar el ritmo del juego

Después del éxito de la cuenta regresiva para que los arqueros suelten el balón, ahora se implementará tanto en los laterales como en los saques de arco. “Si el árbitro considera que un saque de banda o de meta se está demorando demasiado o se está retrasando deliberadamente, se iniciará una cuenta atrás de cinco segundos“, indica el nuevo reglamento.

Si la cuenta llega a cero y el saque de arco no se hizo, habrá tiro de esquina para el rival. En el caso de los laterales, simplemente se le otorgará al equipo contrario, como cuando se hace de forma incorrecta.

También habrá tiempo límite para los cambios. Una vez que se levante el cartel luminoso, los jugadores tendrán 10 segundos para salir de la cancha. Si no se cumple, el futbolista que ingresa deberá estar un minuto afuera antes de entrar al campo de juego.

Más tareas para el VAR

A partir de ahora, el VAR podrá intervenir en las tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla mal sacada. Además, podrán corregir si hay un córner mal sancionado, algo que en Argentina se viene realizando desde 2025.

Además, los jueces de la cabina podrán avisarle a los de campo si se sanciona a un jugador del equipo equivocado en una infracción. Anteriormente, la “confusión de identidad” solo se aplicaba si se trataba de un error con integrantes del mismo equipo.

Ejemplo: anteriormente, el VAR intervenía si el árbitro amonestaba a Enzo Fernández, pero la repetición mostraba que la falta la había hecho Rodrigo De Paul. Ahora, podrá avisar si amonestó a Enzo Fernández, cuando en realidad la falta fue cometida por un rival.

Se estudia la “Ley Vinícius”

Además de todas las modificaciones, IFAB comunicó que se están estudiando medidas para los jugadores que se tapen la boca para hablarle a los oponentes durante los partidos. Una consecuencia de lo sucedido entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior en Benfica vs. Real Madrid.

Los 13 cambios en las reglas de cara al Mundial 2026

Medidas para mejorar el ritmo de juego

Límite en laterales: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se excede, el saque pasa al equipo contrario. Límite en saques de arco: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se retrasa, se concederá un tiro de esquina al rival. Cambios cronometrados: El jugador que sale tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el jugador que entra deberá esperar 1 minuto con el balón en juego para poder ingresar. Atención médica: Si un jugador es evaluado o tratado en el campo, deberá salir y permanecer fuera durante 1 minuto (con el reloj en marcha) tras la reanudación del juego.

Ajustes al Protocolo del VAR

Segunda amarilla: El VAR ahora puede intervenir en tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta. Confusión de identidad: El VAR puede corregir al árbitro si este le muestra una tarjeta (amarilla o roja) al jugador equivocado. Tiros de esquina: El VAR puede avisar si se pitó un córner de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea inmediata y no retrase el juego.

Modificaciones a las Reglas de Juego 2026/27

Regla 3 (Los Jugadores): Se aumentan a 8 los cambios permitidos en amistosos de selecciones absolutas ‘A’ (con opción a extenderlo a 11 si hay acuerdo mutuo). Regla 4 (El equipamiento): Se permite el uso de artículos no peligrosos siempre que estén bien cubiertos. Regla 5 (El árbitro): Se habilita el uso de cámaras corporales (bodycams) para los árbitros, sujeto a la decisión de la competición. Regla 8 (Inicio y reanudación): Se aclara que, en un balón a tierra, la pelota se considera perdida para el equipo que habría mantenido o ganado la posesión si no se hubiera detenido el juego. Reglas 10 y 14 (Penales): Se incorpora la aclaración oficial de cómo proceder ante un doble toque accidental por parte del lanzador del penal. Regla 12 (Faltas e Incorrecciones): Si se aplica la ley de la ventaja en una “ocasión manifiesta de gol” (DOGSO) y la jugada termina en gol, el infractor ya no será amonestado, puesto que la falta no evitó el gol final.

