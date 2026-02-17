Es tendencia:
Boca Juniors

La decisión de Boca con Santiago Ascacibar tras la molestia muscular que sufrió ante Platense

El Ruso terminó en una pierna el último partido en La Bombonera. ¿Llega al clásico ante Racing?

Por Joaquín Alis

En un Boca muy afectado por las lesiones, Santiago Ascacibar encendió todas las alarmas tras el empate con Platense. El Ruso sintió una molestia en los minutos finales y se quedó en cancha solo porque no había más cambios. Horas después, se supo cuál es su situación.

En el reinicio de los entrenamientos, el ex Estudiantes y el club tomaron la decisión de no realizar estudios médicos, ya que solo se trató de un calambre, de acuerdo a lo informado por el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental. De esta manera, se descarta que el jugador tenga una lesión.

Con este panorama, Ascacibar se perfila para volver a ser titular el próximo viernes a las 20 en La Bombonera para recibir a Racing, en lo que será su primer clásico con la camiseta de Boca. Con Leandro Paredes en duda, será clave la presencia del volante en la mitad de la cancha.

Desde que puso la firma para convertirse en refuerzo, el Ruso jugó los tres partidos de Boca como titular y siempre completó los 90 minutos. Rápidamente, el jugador se convirtió en un indiscutido para Claudio Ubeda, aún sin haber mostrado su mejor versión.

Paredes, complicado para el clásico

El caso de Leandro Paredes es muy diferente, porque sí se trata de una lesión. El campeón del mundo arrastra una molestia entre el tobillo y el tendón de Aquiles desde finales de 2025 y tuvo que ser sustituido ante el Calamar por un fuerte dolor en esa zona.

El capitán del Xeneize quiere estar ante la Academia, pese a que los médicos le aconsejan parar, algo que tendrá que hacer en alguno de los partidos de la seguidilla que se le viene al equipo. Su titularidad ante Racing dependerá de su evolución.

Úbeda: “Yo no me voy de Boca”

DATOS CLAVE

  • Santiago Ascacibar no tiene lesión, solo sufrió un calambre ante Platense según Leandro Aguilera.
  • El volante ha sido titular los tres partidos de Boca desde que firmó como refuerzo.
  • Leandro Paredes es duda ante Racing por una lesión en el tobillo y tendón.
