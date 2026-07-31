Riquelme, enojado por el partido de Boca ante O’Higgins pese a la clasificación: “No te pueden hacer un gol de lateral”

El presidente del Xeneize dejó un análisis crudo de la derrota en Chile, que igualmente simbolizó el pase a octavos de final de la Sudamericana mediante los penales.

En el Estadio El Teniente, en Rancagua, Boca perdió por 1 a 0 ante O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero aseguró su clasificación a los octavos de final de la contienda por penales, luego de haber ganado por la mínima en la ida disputada en La Bombonera.

El tanto del conjunto trasandino lo convirtió Francisco González luego de una desatención defensiva colectiva y un error individual de Nicolás Figal, que llegó desde un lateral rival.

Horas después de la clasificación desde los doce pasos, antes de emprender el viaje desde el hotel hacia el aeropuerto para volver a Argentina, Juan Román Riquelme aprovechó para dejar unas palabras personales sobre el partido disputado en Rancagua.

Entre sus declaraciones, fue muy contundente al referirse al gol que sufrió Boca ante O’Higgins, con un testimonio crítico directo a la acción del tanto: “No podemos llevar todo al plano de la confianza tampoco. El futbolista muchas veces hace declaraciones para salir del paso. Acá salgo de mi rol de dirigente y hablo como futbolista: no te pueden hacer un gol de lateral“, comenzó duramente, haciendo referencia a las cuestiones anímicas que manifestó el plantel sobre el partido.

🗣️ "NO TE PUEDEN HACER UN GOL DE LATERAL"



Juan Román Riquelme y la jugada que terminó en el gol de O'Higgins ante Boca en Chile.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GwDLvrMmT5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2026

Luego, sobre el análisis del gol, reflexionó: “Los jugadores tienen mucho que hablar de eso, porque recibir un gol de lateral significa que no se marcó bien, que no se han hecho bien las cosas. Eso no tiene nada que ver con lo anímico, esa es la realidad. A veces se declara para responder con respeto. Hay que mejorar esas cosas, ayer si no pasaba, Boca clasificaba sin necesidad de los penales“.

Publicidad

GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA



Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua.



El global está 1-1.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/6sYxuZi7oZ — DSPORTS (@DSports) July 31, 2026

Más frases de Riquelme post O’Higgins – Boca

Más análisis del partido: “Si, un partido complicado, en Buenos Aires tuvimos que hacer una diferencia mayor. Es un partido de copa, tenemos que estar atentos todo el partido, nos empatan con un gol de lateral. No es fácil jugar cada dos o tres días después del parate. Es importante pasar, ahora toca pensar en el próximo partido”.

La tanda de penales a favor: “Los penales son cuestión de suerte. Esta vez estuvo de nuestro lado. Cuando ganás te van a decir que pateaste bien, cuando perdés te dicen lo contrario. Para nuestro arquero es importante haber pasado también, porque le va a dar seguridad. Tenemos poquito tiempo de descanso, vamos a jugar todo agosto cada dos o tres días, es muy difícil encontrar un equipo que juegue bien en esas condiciones. Lo de ayer sirve para ganar confianza”.

Publicidad

Si se le dice algo a Aranda por su penal: “No lo sé, no soy técnico ni nada. Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien y que el técnico tenga un plantel que le guste”.

Sobre el mercado de pases: “Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Quería un lateral derecho y está Lozano en el plantel. Quería un arquero y trajimos a Montero, Villa cumplía con las cosas que quería como delantero. Estamos contentos con el plantel y lo sentíamos completo hasta que aparecieron varias lesiones que nos complicaron las cosas. Esta tarde cierra el libro de pases, veremos si existe la posibilidad de ceder alguno al extranjero para extender el plazo para traer algún refuerzo más”.

En síntesis

Boca Juniors clasificó a octavos por penales tras caer 1-0 ante O’Higgins.

clasificó a octavos por penales tras caer 1-0 ante O’Higgins. Juan Román Riquelme criticó el gol de Francisco González derivado de un lateral.

criticó el gol de Francisco González derivado de un lateral. Lozano, Montero y Villa son los refuerzos confirmados en este mercado de pases.