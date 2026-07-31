El conjunto mexicano necesita un mediocampista creativo tras la salida del campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022.

El mercado de pases no se detiene y si bien en Boca el foco está puesto en incorporar a un delantero de área, en lo que respecta a las salidas podría concretarse una importante por estas horas. Tigres de México inició gestiones para contratar a Alan Velasco, el mediocampista que arribó al Xeneize a cambio de 10 millones de dólares en 2025.

Velasco, que se formó en las Inferiores de Independiente, llegó a Boca desde Dallas a cambio de 10 millones de dólares. Fue a comienzos de 2025 cuando Juan Román Riquelme apostó fuerte por el mediocampista creativo, pero no todo fue color de rosas para el ex futbolista del Rojo.

En sus inicios con la camiseta del Xeneize tuvo la mala fortuna de fallar su penal ante Alianza Lima y eso condicionó su relación con el hincha. Luego perdió terreno en la consideración tanto por parte de Fernando Gago como también de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después.

En los primeros partidos del Vasco Arruabarrena tampoco tuvo un rol protagónico, por lo que en Boca no ven con malos ojos una salida, aunque la oferta de Tigres deberá ser contundente. La intención del Xeneieze es poder recuperar la mayor cantidad de dinero que invirtió en el volante nacido en Quilmes.

Alan Velasco ante Universidad Católica. (Foto: Getty).

Tigres, que en los últimos días perdió a Ángel Correa -lo compró River a cambio de 15 millones de dólares- y a Guido Pizarro -su entrenador- ahora quiere romper el mercado y por eso va a la carga por el mediocampista creativo que se desempeña en Boca y ya inició gestiones, aunque todavía no realizó ninguna oferta formal.

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Los números de Alan Velasco en Boca

Alan Velasco llegó a Boca a comienzos de 2025 y firmó contrato hasta fines de 2028. Desde entonces, el mediocampista quilmeño acumula 2061 minutos -distribuidos en 43 partidos- con la casaca del Xeneize en los que marcó 4 goles, brindó 4 asistencias, recibió 6 tarjetas amarillas y no consiguió títulos.

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