Vasco da Gama contactó a River por Kevin Castaño y puede caerse el arribo de Santi Sosa

Aunque el mediocampista de Racing era el objetivo principal, en Brasil denunciaron un cambio de condiciones de último momento que los llevaron a contactar al Millonario para conocer condiciones por el colombiano.

Desde su arribo a inicios de mes como nuevo entrenador Vasco da Gama, una de las prioridades de Pedro Manuel para comenzar a armar un equipo a su medida fue la de conseguir un mediocampista central con buen juego de pelota en el mercado de pases. Para cumplir con ese requerimiento, la dirigencia del equipo brasileño no tardó en mirar al fútbol argentino.

El primer apuntado fue Santiago Sosa y las negociaciones avanzaron de manera rápida, al punto que el pasado Martes, ante Rosario Central, se dijo que el ex River podía estar jugando su último partido con la camiseta de Racing. Sin embargo, en las últimas horas esas gestiones se enmarañaron y en Brasil denuncian que desde La Academia exigieron un aumento de último momento a la oferta que ya estaba apalabrada.

Para no mostrar debilidad en ese tironeo, en Vasco da Gama decidieron dejar en pausa las tratativas con el club de Avellaneda y apuntar a Kevin Castaño, futbolista que viene de disputar el Mundial con la Selección Colombia pero que es parte del grupo de apartados en el plantel de River, por lo que se le está buscando una salida.

Según pudo saber Bolavip, los contactos entre el equipo brasileño y El Millonario ya están iniciados, aunque todavía no llegó a las oficinas de Núñez una oferta formal. Esto podría tener que ver con que todavía se mantienen a la espera de una resolución favorable por Sosa, que siempre fue el objetivo principal.

Castaño viene de jugar el Mundial con la Selección Colombia.

Los números de Castaño en River

Desde su llegada a River en marzo de 2025, Kevin Castaño disputó un total de 45 partidos oficiales, acumulando 3.160 minutos en cancha en los que aportó 2 asistencias, fue amonestado en 12 oportunidades y recibió una expulsión.

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En lo que va de 2026 fueron nada más que 7 encuentros para él y ni siquiera ha formado parte de las convocatorias para los tres partidos oficiales que jugó El Millonario en este segundo semestre, pues fue apartado del plantel previo al inicio de la pretemporada.

¿Qué falta para que Vasco da Gama destrabe la llegada de Santi Sosa?

Tras apalabrar con Racing la compra de Santiago Sosa a cambio de 7 millones de dólares, en Vasco da Gama denuncian que el club no solo modificó las condiciones del pago inicial sino que incluso pretende hacer un aumento de último momento al valor total del jugador. Si La Academia vuelve a su postura inicial o si el equipo brasileño accede a los nuevos requerimientos, el traspaso se resolvería en cuestión de horas.

Data clave

7 millones de dólares fue la cifra acordada por Santiago Sosa .

fue la cifra acordada por . Vasco da Gama pausó las negociaciones por exigencias de Racing.

pausó las negociaciones por exigencias de Racing. Kevin Castaño acumula 45 partidos en River y es la alternativa.