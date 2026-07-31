Boca saldría de La Bombonera para enfrentar a Estudiantes en el Torneo Clausura

El Xeneize busca cuidar el estado del campo de juego y afrontaría sus próximos dos partidos de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Detalles.

Luego de la ajustada clasificación en la Copa Sudamericana, Boca vuelve a ponerse el chip del Torneo Clausura, consciente de que debe visitar a Newell’s este domingo y de que luego recibirá a Estudiantes. Pensando en ese compromiso de local, todo se encamina a que el escenario no sea La Bombonera.

El Xeneize tiene todo preparado para mudarse al Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, para sus próximos dos partidos en casa. El objetivo es preservar el campo de juego del Alberto J. Armando, para que evolucione de buena manera de cara a las citas posteriores tanto a nivel local e internacional.

La decisión se tomó luego de las que tuvieron tanto Boca como O’Higgins en la ida de los playoffs de la Sudamericana, donde el sector más cercano a los palcos estuvo lejos de presentarse en óptimas condiciones. Por ese motivo, el Xeneize se mudaría para los choques ante Estudiantes y Vélez.

El compromiso ante el Pincha está programado para el miércoles 5 de agosto a las 19, mientras que el duelo ante Vélez Sarsfield se jugará el fin de semana siguiente (resta confirmar si será el 8 o 9 de agosto), con horario a definir.

Así se jugará la fecha 3 del Clausura 2026

Sábado 1 de agosto

Gimnasia (Mza.) vs. Unión (15:30) | Árbitro: Juan Pablo Loustau | VAR: Germán Delfino

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield (15:30) | Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Fernando Espinoza

Belgrano vs. Argentinos (18:00) | Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Silvio Trucco

Estudiantes vs. Defensa y Justicia (18:00) | Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Fabrizio Llobet

Racing vs. Tigre (20:30) | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: José Carreras

Domingo 2 de agosto

Deportivo Riestra vs. Barracas Central (14:30) | Árbitro: Darío Herrera | VAR: Nicolás Lamolina

Aldosivi vs. Gimnasia (14:30) | Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monsón Brizuela

Newell’s vs. Boca (17:00) | Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Adrián Franklin

River vs. Rosario Central (19:15) | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Fernando Echenique

Lanús vs. Instituto (21:30) | Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Lucas Novelli

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Lunes 3 de agosto