Boca saldría de La Bombonera para enfrentar a Estudiantes en el Torneo Clausura

Luego de la ajustada clasificación en la Copa Sudamericana, Boca vuelve a ponerse el chip del Torneo Clausura, consciente de que debe visitar a Newell’s este domingo y de que luego recibirá a Estudiantes. Pensando en ese compromiso de local, todo se encamina a que el escenario no sea La Bombonera.
El Xeneize tiene todo preparado para mudarse al Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, para sus próximos dos partidos en casa. El objetivo es preservar el campo de juego del Alberto J. Armando, para que evolucione de buena manera de cara a las citas posteriores tanto a nivel local e internacional.
La decisión se tomó luego de las que tuvieron tanto Boca como O’Higgins en la ida de los playoffs de la Sudamericana, donde el sector más cercano a los palcos estuvo lejos de presentarse en óptimas condiciones. Por ese motivo, el Xeneize se mudaría para los choques ante Estudiantes y Vélez.
El compromiso ante el Pincha está programado para el miércoles 5 de agosto a las 19, mientras que el duelo ante Vélez Sarsfield se jugará el fin de semana siguiente (resta confirmar si será el 8 o 9 de agosto), con horario a definir.
Así se jugará la fecha 3 del Clausura 2026
Sábado 1 de agosto
- Gimnasia (Mza.) vs. Unión (15:30) | Árbitro: Juan Pablo Loustau | VAR: Germán Delfino
- Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield (15:30) | Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Fernando Espinoza
- Belgrano vs. Argentinos (18:00) | Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Silvio Trucco
- Estudiantes vs. Defensa y Justicia (18:00) | Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Fabrizio Llobet
- Racing vs. Tigre (20:30) | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: José Carreras
Domingo 2 de agosto
- Deportivo Riestra vs. Barracas Central (14:30) | Árbitro: Darío Herrera | VAR: Nicolás Lamolina
- Aldosivi vs. Gimnasia (14:30) | Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Newell’s vs. Boca (17:00) | Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Adrián Franklin
- River vs. Rosario Central (19:15) | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Fernando Echenique
- Lanús vs. Instituto (21:30) | Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Lucas Novelli
Lunes 3 de agosto
- Sarmiento vs. Ind. Rivadavia Mza. (16:45) | Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Sebastián Habib
- Platense vs. Talleres (19:00) | Árbitro: Daniel Zamora | VAR: Héctor Paletta
- Vélez vs. Independiente (19:00) | Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Lucas Cavallero
- Central Córdoba vs. San Lorenzo (21:15) | Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Pablo Dóvalo
- Huracán vs. Atlético Tucumán (21:15) | Árbitro: Bruno Amiconi | VAR: Hernán Mastrangelo