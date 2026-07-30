Así quedó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de la clasificación de Boca frente a O’Higgins

El panorama definitivo de los octavos de final del certamen continental luego de los tres cotejos que se llevaron a cabo este jueves.

Este jueves, los playoffs para meterse en los octavos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana encontraron su punto final. Lo hicieron con el desarrollo de otros tres compromisos que le dieron forma al panorama definitivo de la mencionada instancia del certamen continental. Todo está listo para la siguiente etapa.

Anteriormente, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino, Santos, Tigre y Cienciano dejaron en el camino a Independiente Medellín, Sporting Cristal, Universidad Central de Venezuela, Nacional de Uruguay y Lanús, respectivamente. Por ende, se transformaron en los rivales de Olimpia, Atlético Mineiro, Macará, Montevideo City Torque y Botafogo.

Por último, este jueves, Boca Juniors visitó a O’Higgins luego de lo que fue su victoria por 1-0 en Buenos Aires. Previamente, Bolívar viajó hasta Porto Alegre para chocar con Gremio después de su triunfo por 3-2 en La Plata. Y, en última instancia, Caracas e Independiente Santa Fe chocaron luego del 2-0 colombiano en la ida.

River se medirá con Independiente Santa Fe. (Foto: Getty)

En ese contexto, Bolívar dio el gran golpe sobre la mesa al volver a superar a Gremio, esta vez por 1-0 en pleno territorio brasileño para sellar su pasaje hacia los octavos de final. Un rato más tarde, Independiente Santa Fe derrotó 3-0 a Caracas y clasificó sin sobresaltos. En tanto, Boca perdió 1-0 contra O’Higgins y el boleto se definió en los penales, donde fue más efectivo el elenco argentino.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana

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