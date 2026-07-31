River hoy: se suma Andrada y cambios en todas las líneas vs. Rosario Central

Todas las novedades del Millonario de este viernes 31 de julio, con la mira puesta en el duelo del próximo domingo ante el Canalla.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 31 de julio de 2026, a dos días de recibir a Rosario Central por la tercera jornadas de la Zona B del Torneo Clausura. Tobías Andrada se hizo la revisión médica y firmará su contrato, la formación que planea poner Coudet contra el Canalla, rival confirmado para los octavos de la Copa Sudamericana y el panorama de los lesionados.

Tobías Andrada se hizo la revisión médica

El mercado de pases de River fue un descalabro: se invirtió mucho dinero y los refuerzos más importantes se sumaron casi con el Clausura empezado. En este contexto es que Tobías Andrada llega al Millonario. El juvenil de 19 años que viene de demostrar sus condiciones en Vélez se realizó la revisión médica este viernes por la mañana.

River aceleró por el mediocampista creativo hace unos días y llegó rápidamente a un acuerdo con Vélez: se desembolsarán 5.5 millones de dólares por el 60% del pase y está la posibilidad de sumar un 20% por objetivos cumplibles. El pibe firmará su contrato este viernes por la tarde en el Monumental y la duración del mismo será hasta diciembre de 2030.

🚨 Tobías Andrada se está haciendo la revisión médica para ser nuevo refuerzo de River. pic.twitter.com/sCp7LLNOCo — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) July 31, 2026

La formación de River vs. Rosario Central

De cara al cruce con el Canalla, Eduardo Coudet realizará cambios en todas las líneas luego del mal desempeño general ante Gimnasia en la caída por 1 a 0 del pasado miércoles. Algunos futbolistas saldrán por lesión, mientras que otros por rendimiento.

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Canalla con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio.

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Freitas fue la figura de River ante Gimnasia. (Foto: Getty).

Rival confirmado para los octavos de la Sudamericana

El pasado jueves terminaron los Playoffs de la Copa Sudamericana y ya quedó definido el cuadro de octavos de final, instancia en la que River ya estaba por haber sido primero de su grupo. El Millonario se verá las caras con Independiente Santa Fe de Colombia. La ida será en Bogotá el miércoles 12 de agosto, mientras que la revancha se jugará en el Monumental el 19 del mismo mes. Ambos encuentros a las 21.30 horas de Argentina.

¿Cómo están los lesionados de River?

Cabe recordar que River cuenta con varios jugadores lesionados que, muy probablemente, ante Rosario Central sería titulares. Marcos Acuña sufrió un desgarro, Aníbal Moreno se resintió de una lesión en su rodilla, mientras que Mauro Arambarri se recupera de un esguince de tobillo. Por otro lado, Sebastián Driussi tampoco será de la partida porque está en el tramo final de su recuperación.

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Acuña se desgarró ante Gimnasia. (Foto: Getty).

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