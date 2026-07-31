Tobías Andrada a River: revisión médica y firma de contrato hasta 2030

El futbolista de 19 años llega al Millonario desde Vélez para reforzar un sector clave en este momento adverso de los de Coudet.

El presente de River es poco alentador. Los resultados no llegan, el juego no fluye, hay una decena de jugadores apartados entrenando en el predio de Cantilo, el propio Eduardo Coudet dijo que le cuesta mucho que el equipo juegue a lo que él quiere, falta creatividad en la mitad de la cancha y la paciencia de los hinchas cada vez es menor.

El mercado de pases de River fue un descalabro: se invirtió mucho dinero y los refuerzos más importantes se sumaron casi con el Clausura empezado. En este contexto es que Tobías Andrada llega al Millonario. El juvenil de 19 años que viene de demostrar sus condiciones en Vélez se realizó la revisión médica este viernes por la mañana.

River aceleró por el mediocampista creativo hace unos días y llegó rápidamente a un acuerdo con Vélez: se desembolsarán 5.5 millones de dólares por el 60% del pase y está la posibilidad de sumar un 20% por objetivos cumplibles. El pibe firmará su contrato este viernes por la tarde en el Monumental y la duración del mismo será hasta diciembre de 2030.

🚨 Tobías Andrada se está haciendo la revisión médica para ser nuevo refuerzo de River. pic.twitter.com/sCp7LLNOCo — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) July 31, 2026

Cabe destacar que Vélez enfrentó el pasado jueves a Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura y Tobías Andrada ni siquiera formó parte de la delegación. Si bien se informó que fue por una cuestión física, la realidad es que ya estaba cerrado su pase al Millonario.

Las altas de River en el mercado

El Millonario inició fuerte el mercado de pases y cerró antes del Mundial a Nicolás Otamendi. Días más tarde concretó el arribo de Mauro Arambarri, un volante uruguayo que se desempeñaba en Getafe. En plena pretemporada en España, los de Núñez confirmaron las incorporaciones de Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. El siguiente en sumarse fue Ángel Correa y ahora se suma Tobías Andrada a la lista.

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