Boca hoy: entrenamiento en Chile, cambio de localía y fecha confirmada para los octavos con Recoleta

Boca encara el viernes 31 de julio con un entrenamiento en Chile, antes de emprender regreso a Argentina. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ya piensa en Newell’s y en los otros dos partidos de local que se le vendrán, que se jugarían en Huracán. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Días y horarios confirmados para los octavos con Recoleta

Horas después de conseguir el boleto a octavos de final, CONMEBOL hizo oficial los horarios para los choques de Copa Sudamericana. El encuentro de ida se llevará a cabo el martes 11 de agosto en La Bombonera, mientras que la revancha será el 18 en Paraguay. Ambos compromisos serán a las 19 horas.

Boca saldría de La Bombonera

Luego de la ajustada clasificación en la Copa Sudamericana, Boca vuelve a ponerse el chip del Torneo Clausura, consciente de que debe visitar a Newell’s este domingo y de que luego recibirá a Estudiantes. Pensando en ese compromiso de local, todo se encamina a que el escenario no sea La Bombonera.

El Xeneize tiene todo preparado para mudarse al Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, para sus próximos dos partidos en casa. El objetivo es preservar el campo de juego del Alberto J. Armando, para que evolucione de buena manera de cara a las citas posteriores tanto a nivel local e internacional.

Tigres va por Alan Velasco

incorporar a un delantero de área, en lo que respecta a las salidas podría concretarse una importante por estas horas. Tigres de México inició gestiones para contratar a Alan Velasco, el mediocampista que arribó al Xeneize a cambio de 10 millones de dólares en 2025.

Velasco, que se formó en las Inferiores de Independiente, llegó a Boca desde Dallas a cambio de 10 millones de dólares. Fue a comienzos de 2025 cuando Juan Román Riquelme apostó fuerte por el mediocampista creativo, pero no todo fue color de rosas para el ex futbolista del Rojo.

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El dinero que se aseguró Boca por la sufrida clasificación

La sufrida clasificación por penales de Boca luego de la caída 1 a 0 ante O’Higgins en Chile no solo significa cumplir un objetivo deportivo, sino también un interesante ingreso económico. El simple hecho de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana le otorga un premio en dólares al Xeneize.

El club que preside Juan Román Riquelme ya había embolsado 500.000 dólares por el simple hecho de afrontar esta instancia. Sea cual sea el resultado, CONMEBOL le iba a otorgar medio millón de dólares al equipo de la Ribera por participar del playoff. Ahora que avanzó, esa cifra crece.