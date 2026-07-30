Los hinchas de Boca criticaron a un titular pese a la clasificación en la Copa Sudamericana: “Está para retirarse”

Aunque venció a O'Higgins por penales y jugará los octavos de final ante Recoleta, no perdonaron el rendimiento de un futbolista.

Este jueves por la noche, Boca venció por penales a O’Higgins por el partido de revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con gol de Francisco González, la historia se estiró a la tanda y Lautaro Blanco sentenció la llave. En ese contexto, los hinchas del Xeneize no perdonaron el rendimiento individual de Nicolás Figal sobre el campo de juego.

Ya en la previa era la principal crítica contra Rodolfo Arruabarrena por incluirlo como titular en la zaga central, debido a que hace varios años no lo hace con continuidad. Sin embargo, el Vasco confía en él y lo considera fundamental en la defensa, ganándole la pulseada a Lautaro Di Lollo, quien parecía ser el dueño de la posición hasta mitad de año.

Lo cierto es que los hinchas de Boca arremetieron contra Figal. A raíz de su desempeño personal, los fanáticos se expresaron a través de sus redes sociales y no dejaron pasar el partido que jugó el defensor. “Figal está para retirarse directamente”, sostuvo uno de los comentarios más destacados en X (ex Twitter) y que repercutió fuertemente.

Nicolás Figal, defensor de Boca vs. O’Higgins. (Getty Images)

“No es titular ni en un torneo amateur“, “no podés ganar un partido con Figal en el 11 titular”, “qué malo que es”, “es amateur“, “hay que dejarlo en Chile“, “es calamitoso”, “es nuestro Martínez Quarta“, “¿Por qué hay que seguir viendo a Figal en Boca en 2026?”, “inexplicable” y “el principal causante del gol de O’Higgins”.

Los comentarios de los hinchas de Boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad